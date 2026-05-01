Arsenal x Fulham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 35ª rodada da Premier League
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Arsenal e Fulham se enfrentam neste sábado (2), às 13h30 (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING), pela 35ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada), Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
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O Arsenal lidera a Premier League com 73 pontos, três a mais que o Manchester City, mas com um jogo a mais. Os Gunners buscam não escorregar na reta final para ampliar a vantagem e contam com o retorno de Bukayo Saka e Eberechi Eze ao time titular. As dúvidas ficam por conta de Kai Havertz (lesão muscular) e Jurrien Timber.
Ficha do jogo
O Fulham, por sua vez, ocupa a décima colocação com 48 pontos e ainda sonha com uma vaga em competições europeias. Apenas dois pontos separam os Cottagers do Brighton, atual sexto colocado, que dá acesso à Liga Europa. Os desfalques são Alex Iwobi e Kenny Tete (lesionados), enquanto Ryan Sessegnon é dúvida.
Tudo sobre Arsenal x Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Arsenal 🆚 Fulham
35ª rodada – Premier League
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada), Xsports (TV aberta) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Jarred Gillett (AUS)
🚩 Assistentes: Simon Long (ING) e Steve Meredith (ING)
📺 VAR: Peter Bankes (ING)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Raya; White (Mosquera), Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Hincapié); Rice, Zubimendi e Odegaard; Saka, Eze e Gyökeres.
⬜ Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Castagne, Andersen, Bassey e Robinson; Berge e Lukic; Wilson, Smith Rowe e Chukwueze; Jiménez.
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