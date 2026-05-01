O Corinthians segue buscando alternativas junto a empresas para renovar o contrato de Memphis Depay. O jogador tem vínculo até 20 de junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com outra equipe. No entanto, a intenção do Timão é estender o vínculo por mais dois anos.

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A diretoria corintiana mantém conversas com duas empresas para viabilizar a permanência do atacante. Uma delas é a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Timão, que se colocou à disposição para ajudar nas tratativas. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista "Thiago Rodrigues" e confirmada pelo Lance!.

Ainda não há definição exata sobre a participação financeira de cada empresa. Não está descartada, inclusive, a possibilidade de duas empresas atuarem em conjunto para bancar a permanência do camisa 10.

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Após as conversas recentes, o Lance! apurou que o Corinthians demonstra otimismo em relação à permanência do jogador. Recentemente, o presidente Osmar Stabile afirmou que a continuidade do atacante depende diretamente do acerto com a nova empresa parceira.

— Quem cuida dos contratos do Memphis, do relacionamento com o Memphis, sou eu. Se amanhã aparecer uma empresa que queira investir no Corinthians e no Memphis, será de bom grado. Ele é um bom jogador, todo mundo já reconhece isso, ou não? Já foi três vezes campeão no Corinthians: foi do Paulista, da Copa do Brasil e da Supercopa — disse Osmar Stabile na semana passada.

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— Então, não tem nada... Se aparecer uma empresa que queira investir, que ele possa fazer propaganda para essa empresa, nós estamos conversando com algumas. Se der certo, ele continua. Se não der, não foi provisionado nenhum tostão no Corinthians, porque não tem esse dinheiro para poder pagar o Memphis — completou.

A renovação também passa por uma readequação do contrato atual e por uma negociação envolvendo a dívida superior a R$ 40 milhões do Corinthians com o camisa 10.

Memphis Depay e Osmar Stabile (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Etapas da renovação

O Corinthians quer manter Memphis Depay no elenco, e a diretoria alvinegra estruturou uma estratégia em três frentes para tentar segurar o atacante. Primeiro, há um alinhamento de interesse.

Tanto o jogador quanto o clube querem a permanência, e o técnico Fernando Diniz também vê o atacante como peça importante no projeto. Isso reduz um dos principais obstáculos em negociações desse porte.

Segundo, existe a necessidade de um ajuste contratual. O próprio Memphis reconhece que precisa adequar valores ou condições para continuar. Esse ponto indica que o Corinthians não pretende manter o contrato atual nos mesmos moldes financeiros, buscando um equilíbrio dentro da realidade do clube.

Por fim, entra o fator decisivo: captação de parceiros financeiros. O clube trabalha para trazer investidores ou patrocinadores que ajudem a bancar o custo do jogador. Marcelo Paz admite que já há conversas iniciais com interessados, o que pode viabilizar a permanência sem comprometer tanto o orçamento.

Na prática, o Corinthians tenta montar uma equação: reduzir ou ajustar o contrato, somar receitas externas e contar com a vontade do atleta. Se essas três pontas se sustentarem, a renovação se torna viável.

Números de Memphis:

77 jogos (61 titular) 20 gols 15 assistências 153 mins p/ participar de gol 160 finalizações (67 no gol) 8.0 finalizações p/ marcar gol 31% conversão de chances claras 22 grandes chances criadas 1.0 drible certo (46% de acerto) por jogo 29% acerto no cruzamento 37% eficiência nos duelos 1.0 falta sofrida por jogo 1 pênalti sofrido Nota Sofascore 7.01 Campeão Paulista Campeão da Copa do Brasil Campeão da Supercopa do Brasil

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