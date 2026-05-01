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Lesionados e suspensos da 14ª rodada do Brasileirão

Rodada terá três clássicos estaduais no Campeonato Brasileiro

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Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
12:15
Suspenso, Carrascal desfalca o Flamengo na 14ª rodada (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
imagem cameraSuspenso, Carrascal desfalca o Flamengo na 14ª rodada (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)
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A 14ª do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (2) e outros cinco no domingo (3). Entre os destaques estão os clássicos estaduais: Flamengo x Vasco, Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:

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Botafogo x Remo - 02/05, 17h

BOTAFOGO - Lesionados

  • Kaio Pantaleão
  • Nathan Fernandes

REMO - Lesionados

  • Vitor Bueno
  • Gabriel Taliari
  • João Lucas
  • Eduardo Melo
  • Thalisson 
  • Kayky Almeida 
  • David Braga 

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Palmeiras x Santos - 02/05, 18h30

PALMEIRAS - Lesionados

  • Paulinho 
  • Joaquín Piquerez
  • Vitor Roque
  • Figueiredo 

SANTOS - Lesionados

  • Zé Rafael
  • Gabriel Menino
  • Gustavinho 
  • Vinicius Lira

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Vitória x Curitiba - 02/05, 18h30

🟨Suspensos:
Curitiba: Bruno Melo; Breno Lopes; Jacy

VITÓRIA - Lesionados

  • Gabriel 
  • Neris
  • Edu Ribeiro 
  • Renato Kayzer 
  • Rúben Ismael 
  • Pedro Henrique 
  • Baralhas 
  • Lucas Braga
  • Camutanga 
  • Jamerson 
  • Riccieli 
  • Dudu 
  • Claudinho
  • Fintelman 
  • Mateus Silva 

CURITIBA - Lesionados

  • Keno
  • Rodrigo Rodrigues 
  • Pedro Morisco 
  • Benassi 

Athletico Paranaese x Grêmio - 02/05, 20h30

🟨Suspensos:
CAP: Luiz Gustavo; Bruno Zapelli
Grêmio: Carlos Vinícius; Viery

ATHLETICO - Lesionados

  • Julimar
  • Alejandro García 

GRÊMIO - Lesionados

  • João Pedro
  • Marlon
  • Francis Amuzu
  • Mathías Villasanti

Cruzeiro x Atlético-MG - 02/05, 21h

CRUZEIRO - Lesionados

  • Marquinhos
  • Cássio

ATLÉTICO MINEIRO - Lesionados

  • Patrick
  • Índio
  • Mamady Cissé

Flamengo x Vasco - 03/05, 16h

🟨Suspensos:
Flamengo: Carrascal

FLAMENGO - Lesionados

  • Erick Pulgar
  • Arrascaeta
  • Léo Pereira
  • Lucas Paquetá

VASCO - Lesionados

  • Jair
  • Mateus Carvalho

São Paulo x Bahia - 03/05, 16h

SÃO PAULO - Lesionados

  • Lucas Moura
  • Marcos Antônio
  • Pablo Maia
  • Ryan Francisco

BAHIA - Lesionados

  • Ronaldo
  • Ruan Pablo

Internacional x Fluminense - 03/05, 18h30

INTERNACIONAL- Lesionados

  • Gabriel Mercado
  • Sergio Rochet
  • Ronaldo
  • Alan Rodríguez
  • Richard

FLUMINENSE- Lesionados

  • Germán Cano
  • Luciano Acosta
  • Nonato
  • Martinelli
  • Matheus Reis

Chapecoense x Bragantino - 03/05, 18h30

🟨Suspensos:
Chapecoense: Doma
Bragantino: Juninho Capixaba

CHAPECOENSE - Lesionados

  • Giovanni Augusto
  • Kevin Ramírez
  • Bruno Matias
  • Robert Santos
  • Italo Vargas

BRAGANTINO - Lesionados

  • Agustín Sant'Anna
  • Eduardo
  • Bruninho
  • Fabrício
  • Guzmán Rodríguez
  • Vanderlan
  • Davi Gomes

Mirassol x Corinthians - 03/05, 20h30

🟨Suspensos:
Corinthians: Gustavo Henrique; Hugo Souza; André; Matheuzinho
Mirassol: José Aldo

MIRASSOL - Lesionados

  • Igor Cariús
  • Negueba

CORINTHIANS - Lesionados

  • Memphis Depay
  • Charles
  • Hugo
  • Tchoca
  • Kayke
  • Gui Negão

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