Lesionados e suspensos da 14ª rodada do Brasileirão

A 14ª do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (2) e outros cinco no domingo (3). Entre os destaques estão os clássicos estaduais: Flamengo x Vasco, Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:

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Botafogo x Remo - 02/05, 17h

BOTAFOGO - Lesionados

Kaio Pantaleão

Nathan Fernandes

REMO - Lesionados

Vitor Bueno

Gabriel Taliari

João Lucas

Eduardo Melo

Thalisson

Kayky Almeida

David Braga

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Palmeiras x Santos - 02/05, 18h30

PALMEIRAS - Lesionados

Paulinho

Joaquín Piquerez

Vitor Roque

Figueiredo

SANTOS - Lesionados

Zé Rafael

Gabriel Menino

Gustavinho

Vinicius Lira

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Vitória x Curitiba - 02/05, 18h30

🟨Suspensos:

Curitiba: Bruno Melo; Breno Lopes; Jacy

VITÓRIA - Lesionados

Gabriel

Neris

Edu Ribeiro

Renato Kayzer

Rúben Ismael

Pedro Henrique

Baralhas

Lucas Braga

Camutanga

Jamerson

Riccieli

Dudu

Claudinho

Fintelman

Mateus Silva

CURITIBA - Lesionados

Keno

Rodrigo Rodrigues

Pedro Morisco

Benassi

Athletico Paranaese x Grêmio - 02/05, 20h30

🟨Suspensos:

CAP: Luiz Gustavo; Bruno Zapelli

Grêmio: Carlos Vinícius; Viery

ATHLETICO - Lesionados

Julimar

Alejandro García

GRÊMIO - Lesionados

João Pedro

Marlon

Francis Amuzu

Mathías Villasanti

Cruzeiro x Atlético-MG - 02/05, 21h

CRUZEIRO - Lesionados

Marquinhos

Cássio

ATLÉTICO MINEIRO - Lesionados

Patrick

Índio

Mamady Cissé

Flamengo x Vasco - 03/05, 16h

🟨Suspensos:

Flamengo: Carrascal

FLAMENGO - Lesionados

Erick Pulgar

Arrascaeta

Léo Pereira

Lucas Paquetá

VASCO - Lesionados

Jair

Mateus Carvalho

São Paulo x Bahia - 03/05, 16h

SÃO PAULO - Lesionados

Lucas Moura

Marcos Antônio

Pablo Maia

Ryan Francisco

BAHIA - Lesionados

Ronaldo

Ruan Pablo

Internacional x Fluminense - 03/05, 18h30

INTERNACIONAL- Lesionados

Gabriel Mercado

Sergio Rochet

Ronaldo

Alan Rodríguez

Richard

FLUMINENSE- Lesionados

Germán Cano

Luciano Acosta

Nonato

Martinelli

Matheus Reis

Chapecoense x Bragantino - 03/05, 18h30

🟨Suspensos:

Chapecoense: Doma

Bragantino: Juninho Capixaba

CHAPECOENSE - Lesionados

Giovanni Augusto

Kevin Ramírez

Bruno Matias

Robert Santos

Italo Vargas

BRAGANTINO - Lesionados

Agustín Sant'Anna

Eduardo

Bruninho

Fabrício

Guzmán Rodríguez

Vanderlan

Davi Gomes

Mirassol x Corinthians - 03/05, 20h30

🟨Suspensos:

Corinthians: Gustavo Henrique; Hugo Souza; André; Matheuzinho

Mirassol: José Aldo

MIRASSOL - Lesionados

Igor Cariús

Negueba

CORINTHIANS - Lesionados