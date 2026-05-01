Lesionados e suspensos da 14ª rodada do Brasileirão
Rodada terá três clássicos estaduais no Campeonato Brasileiro
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A 14ª do Brasileirão terá cinco jogos neste sábado (2) e outros cinco no domingo (3). Entre os destaques estão os clássicos estaduais: Flamengo x Vasco, Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG. Confira todos os lesionados e suspensos da rodada:
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Botafogo x Remo - 02/05, 17h
BOTAFOGO - Lesionados
- Kaio Pantaleão
- Nathan Fernandes
REMO - Lesionados
- Vitor Bueno
- Gabriel Taliari
- João Lucas
- Eduardo Melo
- Thalisson
- Kayky Almeida
- David Braga
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Palmeiras x Santos - 02/05, 18h30
PALMEIRAS - Lesionados
- Paulinho
- Joaquín Piquerez
- Vitor Roque
- Figueiredo
SANTOS - Lesionados
- Zé Rafael
- Gabriel Menino
- Gustavinho
- Vinicius Lira
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Vitória x Curitiba - 02/05, 18h30
🟨Suspensos:
Curitiba: Bruno Melo; Breno Lopes; Jacy
VITÓRIA - Lesionados
- Gabriel
- Neris
- Edu Ribeiro
- Renato Kayzer
- Rúben Ismael
- Pedro Henrique
- Baralhas
- Lucas Braga
- Camutanga
- Jamerson
- Riccieli
- Dudu
- Claudinho
- Fintelman
- Mateus Silva
CURITIBA - Lesionados
- Keno
- Rodrigo Rodrigues
- Pedro Morisco
- Benassi
Athletico Paranaese x Grêmio - 02/05, 20h30
🟨Suspensos:
CAP: Luiz Gustavo; Bruno Zapelli
Grêmio: Carlos Vinícius; Viery
ATHLETICO - Lesionados
- Julimar
- Alejandro García
GRÊMIO - Lesionados
- João Pedro
- Marlon
- Francis Amuzu
- Mathías Villasanti
Cruzeiro x Atlético-MG - 02/05, 21h
CRUZEIRO - Lesionados
- Marquinhos
- Cássio
ATLÉTICO MINEIRO - Lesionados
- Patrick
- Índio
- Mamady Cissé
Flamengo x Vasco - 03/05, 16h
🟨Suspensos:
Flamengo: Carrascal
FLAMENGO - Lesionados
- Erick Pulgar
- Arrascaeta
- Léo Pereira
- Lucas Paquetá
VASCO - Lesionados
- Jair
- Mateus Carvalho
São Paulo x Bahia - 03/05, 16h
SÃO PAULO - Lesionados
- Lucas Moura
- Marcos Antônio
- Pablo Maia
- Ryan Francisco
BAHIA - Lesionados
- Ronaldo
- Ruan Pablo
Internacional x Fluminense - 03/05, 18h30
INTERNACIONAL- Lesionados
- Gabriel Mercado
- Sergio Rochet
- Ronaldo
- Alan Rodríguez
- Richard
FLUMINENSE- Lesionados
- Germán Cano
- Luciano Acosta
- Nonato
- Martinelli
- Matheus Reis
Chapecoense x Bragantino - 03/05, 18h30
🟨Suspensos:
Chapecoense: Doma
Bragantino: Juninho Capixaba
CHAPECOENSE - Lesionados
- Giovanni Augusto
- Kevin Ramírez
- Bruno Matias
- Robert Santos
- Italo Vargas
BRAGANTINO - Lesionados
- Agustín Sant'Anna
- Eduardo
- Bruninho
- Fabrício
- Guzmán Rodríguez
- Vanderlan
- Davi Gomes
Mirassol x Corinthians - 03/05, 20h30
🟨Suspensos:
Corinthians: Gustavo Henrique; Hugo Souza; André; Matheuzinho
Mirassol: José Aldo
MIRASSOL - Lesionados
- Igor Cariús
- Negueba
CORINTHIANS - Lesionados
- Memphis Depay
- Charles
- Hugo
- Tchoca
- Kayke
- Gui Negão
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