Botafogo x Remo: onde assistir e prováveis escalações pelo Brasileirão
Glorioso segue em crescente, enquanto o Rei da Amazônia quer se livrar da crise
O Botafogo recebe o Remo neste sábado (2), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em duelo valido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique para assistir a Botafogo x Remo:
A equipe comandada por Franclim Carvalho não sabe o que é perder há nove jogos, vindo em grande crescente no trabalho com o técnico português. O último resultado foi um 3 a 0 convincente, rodando o elenco, sobre o Independiente Petrolero (BOL) pela terceira rodada do Sul-Americana.
Ficha do jogo
Do outro lado, o Remo busca a recuperação na competição. Com apenas oito pontos somados e na 19ª colocação, o time de Léo Condé perdeu em casa para o Cruzeiro em sua última exibição no Brasileirão e chega ao Rio de Janeiro para amenizar a crise.
A arbitragem será de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), com Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE) como auxiliares. Rodolpho Toski Marques (PR) será o responsável pelo VAR.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X REMO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 1=6h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere (pau-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE)
🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Vitinho, Alexander Barboza, Ferraresi e Alex Telles; Allan, Cristian Medina e Danilo Santos; Júnior Santos, Arthur Cabral e Matheus Martins.
REMO (Técnico: Léo Condé)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison, Patrick, Zé Ricardo e Pikachu; Jajá e Gabriel Poveda.
