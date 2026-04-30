Rayo Vallecano x Strasbourg: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Conference League
Em Vallecas, Rayo tenta manter força caseira contra o perigoso Strasbourg
O Estádio de Vallecas, em Madri, abre suas portas nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), para um confronto que vale muito: Rayo Vallecano e Strasbourg iniciam a disputa por uma vaga na grande final da Conference League. As duas equipes buscam um título continental inédito para coroar suas campanhas históricas na temporada 2025/26.
Como chegam Rayo Vallecano e Strasbourg para a partida?
O Rayo Vallecano chega para a semifinal apostando todas as suas fichas no "fator casa". Apesar da oscilação na La Liga, o time espanhol se transforma quando joga diante de sua torcida na competição europeia, acumulando cinco vitórias em seis jogos como mandante. A equipe vem de um empate movimentado em 3 a 3 contra a Real Sociedad e conta com a criatividade de Isi Palazón para abrir vantagem no confronto de ida.
Do outro lado, o Strasbourg atravessa um momento de reconstrução após a eliminação na Copa da França, mas o desempenho na Europa é irretocável. Os franceses são visitantes indigestos: venceram cinco dos seis jogos disputados fora de casa no torneio. Para este duelo, o técnico terá que superar as ausências importantes do zagueiro Aarón Anselmino e do atacante Joaquín Panichelli. A aposta ofensiva recai sobre o talento de Enciso para surpreender os espanhóis em Madri.
✅ Ficha do jogo: Rayo Vallecano x Strasbourg
Competição: UEFA Conference League (Semifinal - Ida)
📅 Data: Quinta-feira, 30 de abril de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Vallecas, Madri (ESP)
📺 Onde assistir: Disney+
📋 Prováveis Escalações
RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss e Chavarria; Valentin e Unai Lopez; Akhomach, Isi Palazón e F. Perez; Jorge De Frutos. Técnico: Iñigo Pérez.
STRASBOURG: Penders; Ouattara, Doukoure, Omobamidele e Chilwell; Oyedele e El Mourabet; Yassine, Nanasi e Godo; Julio Enciso. Técnico: Gary O'Neil.
