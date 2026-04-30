Braga x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League
Em busca da final, Braga recebe o Freiburg na ida das semifinais da Europa League
A hora da verdade chegou na Europa League. Nesta quinta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), Braga e Freiburg abrem a fase semifinal no Estádio Municipal de Braga. As duas equipes chegam com a moral lá no alto após despacharem adversários espanhóis nas quartas de final: os "Guerreiros do Minho" eliminaram o Real Betis, enquanto o time alemão superou o Celta de Vigo.
Relacionadas
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (30/04/2026)
Onde Assistir30/04/2026
Nottingham Forest x Aston Villa: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Europa League
Onde Assistir30/04/2026
Shakhtar Donetsk x Crystal Palace: : onde assistir e prováveis escalações do jogo da Conference League
Onde Assistir29/04/2026
Como chegam Braga e Freiburg para a partida?
Sob a batuta de Carlos Vicens, o Braga chega embalado por ter eliminado o Real Betis nas quartas. A equipe aposta na "Pedreira" e no talento de Ricardo Horta, referência técnica e maior ídolo do elenco atual, para construir uma vantagem confortável. O objetivo é claro: transformar o sonho do título europeu em realidade para a fanática torcida bracarense.
Do outro lado, o Freiburg celebra a melhor campanha de sua história na Europa. Apesar de vir de momentos duros no cenário doméstico, como a eliminação na Copa da Alemanha para o Stuttgart e uma goleada sofrida para o Borussia Dortmund, os alemães chegam fortalecidos pelo retorno de peças fundamentais. O técnico Julian Schuster terá à disposição o xerife Matthias Ginter, além dos talentosos Johan Manzambi e Yuito Suzuki, que prometem dar trabalho à defesa portuguesa.
✅ Ficha do jogo: Braga x Freiburg
Competição: UEFA Europa League (Semifinal - Ida)
📅 Data: Quinta-feira, 30 de abril de 2026
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Municipal de Braga (POR)
📺 Onde assistir Brasil: CazéTV (YouTube, Twitch e Prime Video)
📋 Prováveis Escalações
BRAGA: Hornicek; Lagerbielke, Vítor Carvalho e Lelo; Victor Gómez, Grillitsch, Gorby e Gabriel Martínez; Zalazar, Ricardo Horta e Victor. Técnico: Carlos Vicens.
FREIBURG: Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart e Günter; Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki e Grifo; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.
