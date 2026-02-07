Noroeste x Santos: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo

O Santos enfrenta o Noroeste neste domingo (8), em busca de reabilitação na tabela do Campeonato Paulista. O duelo está marcado para as 16h (de Brasília), em Bauru, pela penúltima rodada da competição. O Peixe aparece fora da zona de classificação e também próximo da zona de rebaixamento. A partida será transmitida ao vivo pela TNT e HBO Max. Clique para acompanhar ao vivo.

O Santos vive uma crise dentro de campo, com sete partidas sem vitórias. Há quase um mês, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda não vence na temporada. A esperança está no retorno de Neymar, que pode reforçar o time pela primeira vez no ano contra o Noroeste, em Bauru. O jogador, inclusive, já esteve na cidade, mas para enfrentar o Oeste, em 2013.

Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times se enfrentam em busca de se afastar da zona de rebaixamento da competição. Para o confronto, Vojvoda não poderá contar com Willian Arão, que passou por uma cirurgia de cálculo renal. Adonis Frías também deve desfalcar a equipe, já que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita. Por outro lado, Thaciano volta a ser opção no ataque após ter sofrido um edema no músculo posterior da coxa direita.

Neymar treina no CT Rei Pelé em preparação para o Paulistão. (Foto: Fotos: Raul Baretta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

🏆NOROESTE X SANTOS - 7ª rodada do Campeonato Paulista

📍Estádio: Alfredo de Castilho (Bauru, SP)

📑Data: Domingo, 8 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 16h (De Brasília)

📺Onde assistir: TNT e HBO Max

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

🚩Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Henrique Perinelli Oliveira

📟4ª Árbitro: Marianna Nanni Batalha

📱VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Barreal; Neymar (Thaciano), Gabigol e Rony.

NOROESTE (Técnico: Guilherme Alves): Luiz Daniel; Jhonny, Carlinhos, Ronaldo Alves, Pedro Carrerete e Sánchez; Tauã, Cristiano, Pedro Felipe; Carlão e Léo Tocantins.