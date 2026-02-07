Fim de semana chegou e já virou tradição: você lê o Olho no Lance! para ficar por dentro dos cinco principais jogos do melhor futebol do mundo para acompanhar do sofá de casa. Esperamos as melhores histórias entre sábado (7) e domingo (8) pelos gramados europeus, para você encerrar janeiro e começar fevereiro da melhor forma.

🔴🟡 Manchester United ⚔️ Tottenham ⚪⚪

Manchester United e Tottenham decidiram a final da Europa League 2024/25, com os londrinos levando a melhor. O cenário, porém, mudou na temporada atual: os Red Devils chegam embalados por três vitórias consecutivas — será que aquele menino vai cortar o cabelo? — enquanto o Spurs repete dificuldades e permanece na parte inferior da tabela. O confronto entre os gigantes abre a 25ª rodada da Premier League, às 9h30 (de Brasília). ➡️ Assista ao jogo no Disney+

🔵🔵 Chelsea ⚔️ Wolverhampton 🟡⚫

O Chelsea chama atenção por figurar entre os principais clubes europeus do século XXI e por contar atualmente com três brasileiros em seu elenco — Andrey Santos, Estêvão e João Pedro. O interesse cresce ainda mais diante do confronto com um nome em alta no futebol brasileiro e que deve deixar a Europa em breve: Jhon Arias. Projetado pelo Fluminense, o colombiano está próximo de ser anunciado pelo Palmeiras e pode fazer sua última partida pelo Wolverhampton neste sábado (7), às 12h (de Brasília), diante de sua torcida, no Molineux Stadium. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

🟡🟢 Nantes ⚔️ Lyon ⚪🔴

Com Endrick em campo, o Lyon figura entre os destaques da semana, impulsionado pelo início meteórico do brasileiro, que soma cinco gols e uma assistência em cinco jogos. O jogador terá nova oportunidade neste sábado (7), às 17h05 (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, diante do Nantes, pela 21ª rodada da Ligue 1. O mandante ocupa a 16ª colocação e vive momento delicado na tabela, enquanto o visitante atravessa fase singular, com 11 vitórias consecutivas. ➡️ Assista ao jogo na CazéTV/Prime Video

Olho no Lance!: Endrick (#9) comemora em jogo do Lyon pelas oitavas de final da Copa da França 2025/26 (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

🔴🔴 Liverpool ⚔️ Manchester City 🔵⚪

O principal clássico moderno da Inglaterra ganha mais um capítulo neste domingo (8), às 13h30, em Anfield. É dia de Liverpool x Manchester City. De um lado, o atual campeão busca retomar seus melhores dias em campo; do outro, o clube que dominou o país nos últimos anos tenta reassumir a liderança. O duelo reúne os principais atrativos da rodada e se apresenta como a melhor opção para acompanhar durante o almoço em família. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

⚪⚫ Valencia ⚔️ Real Madrid ⚪⚪

Valencia x Real Madrid, no estádio Mestalla, pela La Liga. O confronto, que infelizmente marca a história de Vini Jr por motivos amplamente conhecidos, ganha mais um capítulo agora pela 23ª rodada desta edição, às 17h (de Brasília). O camisa 7 enfrenta novamente uma das torcidas que mais o hostilizaram em sua trajetória na Espanha e tenta fazer o que sabe de melhor: responder em campo, ao lado do compatriota Rodrygo e da estrela Kylian Mbappé. Nada melhor, ainda, do que um rival em má fase, na 17ª colocação, para tentar também colar na liderança. ➡️ Assista ao jogo no Disney+

