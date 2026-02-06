Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Carioca

O Flamengo recebe o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (7), às 21h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Carioca (Taça Guanabara). A partida no Maracanã, decisiva para o Rubro-Negro na competição, contará com transmissão do SporTV. Clique aqui para assistir.

No confronto, o time de Filipe Luís definirá o seu futuro no Campeonato Carioca, com duas possibilidades: classificação às quartas de final ou ida para a disputa dos playoffs contra o rebaixamento.

Para garantir a vaga para a próxima fase, o Flamengo precisa vencer o seu jogo e torcer por pelo menos um tropeço de Madureira, Boavista ou Nova Iguaçu. Em relação aos dois primeiros rivais, o time rubro-negro também precisará tirar uma diferença no saldo de gols.

Ficha do jogo FLA SAM Taça Guanabara Sexta rodada Data e Hora sábado, 7 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Alex Gomes Stefano Assistentes Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho Onde assistir

Como chega o Flamengo

O técnico Filipe Luís contará com o retorno de Jorginho, que ficou fora da última partida do Flamengo por conta de suspensão. A tendência é que o meio-campista comece jogando entre os titulares. O mesmo deve acontecer com Paquetá, que contra o Internacional atuou aberto pelo lado direito do campo.

Filipe Luís no Maracanã em jogo do Flamengo (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

O zagueiro Danilo, que não ficou à disposição do treinador contra o time gaúcho por conta de um problema particular, está de volta. A expectatitva, agora, é pelo retorno de Luiz Araújo, que trata de dores musculares na coxa direita.

Como chega o Sampaio Corrêa

O Sampaio Corrêa, que também precisa da vitória para avançar de fase no estadual, terá o retorno do meia Pablo, expulso contra a Madureira. A tendência é que ele comece jogando no time de Antônio Carlos Roy.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SAMPAIO CORRÊA

Sexta rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano

🚩 Assistentes: Júlio César Souza Gaudêncio e Fábio Ramos França

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Carrascal; Lucas Paquetá (Gonzalo Plata), Samuel Lino e Pedro.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Antônio Carlos Roy)

Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio e Rodrigo Andrade; Luan Gama e Matheus Iacovelli.

