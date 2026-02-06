Manchester United e Tottenham se enfrentam neste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester (ING), pela 25ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

O Manchester United vive grande momento na Premier League. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe emplacou três vitórias consecutivas — contra Manchester City, Arsenal e Fulham — e entrou no G-4 da competição. Atualmente na 4ª colocação, com 41 pontos, os Red Devils buscam manter a sequência positiva para se consolidar na zona de classificação à próxima Champions League.

O Tottenham, por outro lado, atravessa fase delicada no campeonato. O time de Thomas Frank não vence há seis rodadas, caiu para a 14ª posição, com 29 pontos, e convive com uma longa lista de desfalques por lesão. A última vitória dos Spurs na Premier League foi no fim de dezembro, e o duelo em Old Trafford surge como mais um teste em meio à instabilidade.

Tudo sobre Manchester United x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Tottenham

25ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Árbitro: Michael Oliver (ING)

🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Nick Greenhalgh (ING)

📺 VAR: Paul Tierney (ING)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)

Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.

⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)

Vicario; Danso, Dragusin e Van de Ven; Spence, Gallagher, Palhinha e Udogie; Odobert e Xavi Simons; Solanke.

Manchester United x Tottenham pela 25ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)

