imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester United x Tottenham: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Premier League

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
17:58
Manchester United x Tottenham pela 25ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
imagem cameraManchester United x Tottenham pela 25ª rodada da Premier League (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester United e Tottenham se enfrentam neste sábado (7), às 9h30 (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester (ING), pela 25ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Manchester United vive grande momento na Premier League. Sob o comando de Michael Carrick, a equipe emplacou três vitórias consecutivas — contra Manchester City, Arsenal e Fulham — e entrou no G-4 da competição. Atualmente na 4ª colocação, com 41 pontos, os Red Devils buscam manter a sequência positiva para se consolidar na zona de classificação à próxima Champions League.

Ficha do jogo

Manchester United-escudo-onde-assistir
MCI
Tottenham-escudo-onde-assistir
TOT
25ª rodada
Premier League
Data e Hora
sábado, 7 de fevereiro, às 9h30 (de Brasília)
Local
Old Trafford, em Manchester (ING)
Árbitro
Michael Oliver (ING)
Assistentes
Stuart Burt (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
Var
Paul Tierney (ING)
Onde assistir

O Tottenham, por outro lado, atravessa fase delicada no campeonato. O time de Thomas Frank não vence há seis rodadas, caiu para a 14ª posição, com 29 pontos, e convive com uma longa lista de desfalques por lesão. A última vitória dos Spurs na Premier League foi no fim de dezembro, e o duelo em Old Trafford surge como mais um teste em meio à instabilidade.

Tudo sobre Manchester United x Tottenham (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Manchester United 🆚 Tottenham
25ª rodada – Premier League

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro, às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Michael Oliver (ING)
🚩 Assistentes: Stuart Burt (ING) e Nick Greenhalgh (ING)
📺 VAR: Paul Tierney (ING)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Manchester United (Técnico: Michael Carrick)
Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Mainoo; Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo.

⚪ Tottenham (Técnico: Thomas Frank)
Vicario; Danso, Dragusin e Van de Ven; Spence, Gallagher, Palhinha e Udogie; Odobert e Xavi Simons; Solanke.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
