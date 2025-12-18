Barcelona mira contratação de zagueiro da Premier League
Blaugranas identificaram carência no elenco à disposição de Hansi Flick
Em busca de reforçar seu elenco ainda nesta temporada, o Barcelona mira um novo zagueiro já para a janela de janeiro. De acordo com informações da "ESPN", Pau Torres, do Aston Villa, é o novo alvo dos Blaugranas, comandados por Hansi Flick.
A saída de Iñigo Martínez para o Al-Nassr, ainda na última janela do verão europeu, vem sendo bastante sentida por Hansi Flick, que entende a necessidade de um zagueiro construtor com a perna esquerda como dominante. Perfil em que Pau Torres se encaixa perfeitamente, inclusive tendo sido um dos principais motivos para o Aston Villa o ter contratado.
Atualmente, Hansi Flick conta apenas com zagueiros destros no elenco: Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araujo e Andreas Christensen. Jules Koundé, que se tornou um lateral, também tem a perna direita como dominante. Dessa forma, uma carência foi identificada na montagem do plantel para a temporada atual.
Pau Torres é figura importante no Aston Villa
Apesar de certa oscilação recente, Pau Torres é figura carimbada entre os titulares de Unai Emery no Aston Villa, o que justifica o interesse do Barcelona. Na temporada atual, o zagueiro espanhol atuou em 18 partidas de 23 possíveis.
Aos 28 anos, Pau Torres possui contrato com o Aston Villa até junho de 2028 e está avaliado em 25 milhões de euros (R$ 162 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt". Dessa forma, o Barcelona precisará desembolsar certa quantia para garantir os serviços do zagueiro.
