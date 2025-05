Vila Nova x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Vila Nova x Athletico VIL CAP 8ª rodada Campeonato Brasileiro - Série B Data e Hora sábado, 17 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio OBA, em Goiânia (GO) Árbitro Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Vila Nova e Athletico se enfrentam neste sábado (17), às 18h30 (horário de Brasília), no estádio OBA, em Goiânia (GO). O confronto, válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da ESPN e Disney+. Os dois clubes se reencontram após 48 anos, quando jogaram duas vezes e empataram ambos, pelo Brasileirão de 1977.

Com 13 pontos na tabela, o Tigre está dentro do G-4 e está na terceira posição. O Furacão possui 10 pontos e ocupa a 10ª colocação.

Como chegam os dois times?

O Vila Nova vem de derrota por 2 a 0 para o Remo, fora de casa, e saiu da liderança da competição. O próprio time paraense o ultrapassou, além do rival Goiás ser agora o novo líder.

Para o jogo, técnico Rafael Lacerda deve ter o atacante Guilherme Parede como opção no banco de reservas após se recuperar de uma lesão de ligamento no joelho. Os atacantes Júnior Todinho e Labandeira também estão aptos - a dupla era titular até se machucar. Já o meia Jean Mota segue de fora.

O Athletico não vence há quatro jogos na temporada, com duas derrotas pela Série B para Novorizontino (2x1, fora) e Botafogo-SP (4x1, casa) e dois empates diante da Chapecoense (1x1, casa) e pela Copa do Brasil contra o Brusque (0x0, fora).

O treinador interino João Correia tem os retornos do zagueiro Abrahaão e do atacante Isaac, que cumpriram suspensão. O defensor deve ser titular na vaga de Belezi, mantendo a novidade da rodada passada com três zagueiros. Já o meio-campista Patrick teve desconforto muscular, fica de fora e dá lugar a Raul. O lateral Palacios, com entorse no tornozelo esquerdo, também é baixa. No ataque, Alan Kardec disputa vaga com Renan Peixoto.

Vila Nova e Athletico não se enfrentam desde o Brasileirão de 1977. Foto: Heber Gomes/AGIF

Confira as informações do jogo entre Vila Nova x Athletico, pela Série B:

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X ATHLETICO

8ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio OBA, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

🚩 Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO VILA NOVA (Técnico: Rafael Lacerda)

⁠Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, Diego Torres (Miticov) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva (Gabriel Silva).

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO (Técnico: João Correia, interino)

⁠Mycael; Habraaão, Tobias Figueiredo e Léo Pelé; Tevis, Raul (João Cruz), Felipinho e Esquivel, Zapelli (Giuliano), Luiz Fernando e Alan Kardec (Renan Peixoto).