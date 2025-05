Athletic x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ATH NOV 8ª Rodada Série B Data e Hora Sábado, 17 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Independência, em Minas Gerais Árbitro Kleber Ariel Goncalves Silva (PR) Assistentes Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

Athletic e Novorizontino se enfrentam neste sábado (17), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Minas Gerais. O confronto, válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN.

O Athletic Club vem de uma grande vitória fora de casa, por 3 a 0, e subiu na tabela de classificação da Série B. Até o momento, o time disputou sete partidas, com duas vitórias e cinco derrotas, somando seis pontos e ocupando a 15ª colocação.

— A gente fez no mínimo quatro jogos melhor que os adversários e perdemos as partidas em algum descuido. Mas é a competição, é o futebol. Você tem que encarar. É um time novo, jovem. Mas eles vão ganhando casca. Só ganha casca quem joga. A gente sai daqui muito satisfeito — disse o auxiliar Eduardo Abdo.

Já o Grêmio Novorizontino vem de um empate em 2 a 2, em casa, contra a Ferroviária. A equipe ocupa, até o momento, a 14ª colocação, com duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

— Foi um empate amargo, com sabor de derrota, pela forma que iniciamos e também pelo que tiramos de lição do jogo contra o Atlético-GO. Então, lá nós pecamos no nosso comportamento, e quando você perde sua identidade você fica vulnerável. E numa competição tão igual como a Série B, você fica à mercê do seu adversário e suscetível a um revés, como foi lá. Então nós atacamos nisso, fizemos uma semana boa de preparação e vendo o comportamento de início do jogo, conseguimos colocar em prática aquilo que tínhamos traçado como estratégia de jogo. E como eu falei na primeira pergunta, o jogo se desenhou. Conseguimos ter mais duas chances claras para finalizar no primeiro tempo, e a partir de um certo momento nos abdicamos de fazer nossa estratégia. E aí começaram os erros. Como eu falei, você não vai ser superior a nenhum adversário o tempo todo. A Ferroviária se encontrou na partida, e a outra maneira que tínhamos de encaixe, para facilitar nossas conexões ofensivas, acabou ficando distante - explica o técnico Umberto Louzer.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETIC X NOVORIZONTINO

SÉRIE B - 8ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 17 de abril de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Independência, em Minas Gerais

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR)

🚩 Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina, Edson Alves, Sidimar (Ajul) e Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Sandry (David Braga); Welinton Torrão, Max e Lincoln. (Técnico: Roger Silva)

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Pablo Dyego, Matheus Frizzo e Waguininho (Nathan Fogaça). (Técnico: Umberto Louzer)