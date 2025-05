O atacante brasileiro Rodrigo Rodrigues, que atualmente defende o Espérance, da Tunísia, revelou em entrevista exclusiva ao Lance! que está no radar de clubes brasileiros. Vendido pelo Juventude em 2023, o jogador de 24 anos se firmou como destaque no futebol africano e tem o desejo de voltar a atuar em solo nacional.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Segundo Rodrigo, houve uma sondagem concreta no início deste ano, feita pelo Vitória, mas a negociação não avançou por resistência do clube tunisiano, que conta com o jogador para a disputa do Mundial de Clubes.

— Aconteceu o contato do Vitória, travou porque o Espérance não queria negociar, por causa do Mundial. Mas eu tenho vontade de voltar, a gente sabe que é diferente estar jogando dentro de casa e com o calor da torcida brasileira. Em um futuro próximo, estar jogando uma Série A será um prazer — revelou o atacante.

continua após a publicidade

Confira a entrevista completa de Rodrigo Rodrigues

Apesar do interesse em retornar, Rodrigo mantém os pés no chão e garante que está aberto a todas as possibilidades no Brasil, sem preferência declarada por um clube específico.

— Não tem um clube em especial, sempre fui fã de vários clubes brasileiros, mas pensando profissionalmente temos que estar preparados para todos os desafios — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Olho no Mundial

O Espérance integra o grupo do Flamengo no novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado com 32 equipes. Além dos tunisianos e do Rubro-Negro Carioca, estão no mesmo grupo do Chelsea, da Inglaterra, e o vencedor do confronto entre Los Angeles FC (EUA) e Club América (México).

Rodrigo Rodrigues em campo pelo Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

Trajetória

Rodrigo Rodrigues teve passagens pelas categorias de base do Palmeiras e, posteriormente, do Bahia, onde começou a dar os primeiros passos como profissional. Ao longo da carreira, o atacante defendeu clubes como Juazeirense, ABC, Atlético-GO, Paraná, Vilafranquense (Portugal), CSA e Juventude. Seu melhor desempenho individual foi em 2022, quando viveu grande fase com a camisa do CSA, marcando 20 gols e distribuindo quatro assistências na temporada.