Albinoleffe x Pergolettese: onde assistir, horário e escalações
Albinoleffe x Pergolettese: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Albinoleffe e Pergolettese se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), no AlbinoLeffe Stadium, em Zanica, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Albinoleffe empatou com o Renate por 0 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Já o Pergolettese venceu o Lumezzane por 2 a 1, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Albinoleffe ocupa a 12ª colocação, enquanto o Pergolettese está em 7º lugar na Serie C1 2026/2027, Girone A.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 30 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 30 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: AlbinoLeffe Stadium, Zanica
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Albinoleffe
Técnico: M. Zaffaroni
M. Michielin; E. Sottini, S. Potop, G. Boloca e L. Ballo; B. Barba, M. Agostinelli e A. Mandelli; F. Faggi, J. Desogus e G. Sali.
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; J. Antolini, T. Silvestri, E. Bassi e E. Zaia; A. Berretta, M. Tremolada e A. Pala; D. Ferrandino, C. Evangelista e N. Corti.
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