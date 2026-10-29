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Criciúma x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Criciúma x Ponte Preta: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 04:30
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Brasileirão Série B 2026 - Criciúma x Ponte Preta
Onde assistir ao vivo a partida entre Criciúma e Ponte Preta pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Criciúma foi derrotado pelo Sport por 2 a 1, pela Série B, fora de casa. Já a Ponte Preta empatou com o Fortaleza por 2 a 2, em casa, também pela Série B. Ambas as equipes buscam melhorar sua posição na competição.

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Na tabela de classificação, o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 40 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 30 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 30 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
Rodada: 36
Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Bruno Alves, Rodrigo, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Diego Gonçalves e Jhonata Robert.

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Ponte Preta
Técnico: Gilson Kleina
Vinicius Ferrari; Danilo Barcelos, Gustavo Almeida, Diego Leão e Felipe Di Mauro; Karl, Rodrigo Souza e Gustavo Telles; Danilo Peu, David da Hora e Brandão.

Rodrigo jogador do Criciuma comemora seu gol durante partida contra o Atletico-GO no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF
Rodrigo jogador do Criciuma comemora seu gol durante partida contra o Atletico-GO no estadio Heriberto Hulse pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Leonardo Hubbe/AGIF
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