Criciúma x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Criciúma e Ponte Preta se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Criciúma foi derrotado pelo Sport por 2 a 1, pela Série B, fora de casa. Já a Ponte Preta empatou com o Fortaleza por 2 a 2, em casa, também pela Série B. Ambas as equipes buscam melhorar sua posição na competição.

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Na tabela de classificação, o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 40 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 30 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 30 de Outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina

Rodada: 36

Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Criciúma

Técnico: Umberto Louzer

Airton; Bruno Alves, Rodrigo, César Martins e Marcelo Hermes; Willean Lepo, Fellipe Mateus e Ronald; R. Otero, Diego Gonçalves e Jhonata Robert.

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Ponte Preta

Técnico: Gilson Kleina

Vinicius Ferrari; Danilo Barcelos, Gustavo Almeida, Diego Leão e Felipe Di Mauro; Karl, Rodrigo Souza e Gustavo Telles; Danilo Peu, David da Hora e Brandão.