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Grêmio x Athletico PR: onde assistir, horário e escalações

Grêmio x Athletico PR: pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 05:31
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Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Athletico PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Grêmio e Athletico PR pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

O Grêmio recebe o Athletico-PR nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor gaúcho tenta deixar a zona de rebaixamento após voltar a vencer na última rodada, enquanto o Furacão busca consolidar sua posição no G4 e se aproximar de uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. Clique para assistir no Premiere

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Ficha do jogo

GRE
CAP
Campeonato
Brasileirão Série A 2026
Data e Hora
29/10/2026, 21:30
Local
Arena do Grêmio - Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Grêmio encerrou um jejum de sete partidas sem vitórias ao derrotar o Coritiba fora de casa, na segunda-feira (26). Com 34 pontos, a equipe ocupa a 17ª colocação, um ponto atrás do Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Tricolor busca a segunda vitória consecutiva para tentar sair do Z4.

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O Athletico-PR, por sua vez, está na quarta posição, com 54 pontos. A equipe vem de empate fora de casa com o Vitória e tenta ampliar a vantagem sobre os concorrentes na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. O Fluminense aparece em quinto lugar, com 51 pontos, enquanto Atlético-MG e Bahia somam 50.

Ficha técnica

GRÊMIO 🆚 ATHLETICO-PR

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro — 33ª rodada
📆 Data e horário: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
📺 Transmissão: SporTV e Premiere

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Prováveis escalações

Grêmio (técnico: Renato Gaúcho): Weverton; Gustavo Martins, Kannemann e Wallace; João Pedro, Noriega, Villasanti e Marlon; Amuzu, Pavón e Carlos Vinícius.

Athletico-PR (técnico: Odair Hellmann): Mycael; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Felipinho (Portilla), Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Kerwin Vargas (Viveros).

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Brasileirão Série A 2026 - Grêmio x Athletico PR
Onde assistir ao vivo a partida entre Grêmio e Athletico PR pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

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