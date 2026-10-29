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Reggiana x Sambenedettese: onde assistir, horário e escalações

Reggiana x Sambenedettese: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 04:02
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Serie C1 2026/2027 - Reggiana x Sambenedettese
Onde assistir ao vivo a partida entre Reggiana e Sambenedettese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Reggiana e Sambenedettese se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), no MAPEI Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 12ª rodada do Girone B da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, a Reggiana foi derrotada pelo Grosseto por 2 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já a Sambenedettese venceu o Livorno por 2 a 1, pela Serie C1, em 24 de outubro.

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Na tabela de classificação, a Reggiana ocupa a 12ª colocação, enquanto a Sambenedettese está em 7º lugar, ambas no Girone B da Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone B)
  2. 📅 Data: 30 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 30 de Outubro de 2026, às 16h30
Local: MAPEI Stadium - Città del Tricolore, Reggio Emilia
Rodada: 12
Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Reggiana
Técnico: A. Tesser
J. Furlan; S. Bonetti, D. Quaranta, M. Battistini e L. Libutti; M. Portanova, K. Jónsson e M. Cavion; M. Rover, N. Girma e L. Šipoš.

Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
T. Krapikas; S. Nicoli, A. Camigliano, L. Pezzola e A. Zini; M. Piccoli, M. Touré e K. Candellori; G. Tunjov, L. Sgarbi e D. Stabile.

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