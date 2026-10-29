Fiorentina x Atalanta: onde assistir, horário e escalações
Fiorentina x Atalanta: pela 9ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.
A Fiorentina recebe a Atalanta nesta quinta-feira, às 16h45 (de Brasília), no Stadio Artemio Franchi, pela nona rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Na zona de rebaixamento, a equipe de Florença busca se recuperar após derrota para a Internazionale. Já a Atalanta tenta subir na tabela depois de empatar com o Frosinone. A partida terá transmissão da Disney+. Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
A Fiorentina ocupa a 18ª colocação do Campeonato Italiano, com quatro pontos. No compromisso mais recente, a equipe comandada por Paolo Vanoli perdeu por 2 a 1 para a Internazionale e tenta voltar a vencer para sair das últimas posições.
A Atalanta aparece em 11º lugar, com dez pontos. O time, que tem Maurizio Sarri como técnico segundo as informações fornecidas, vem de um empate por 4 a 4 com o Frosinone e busca somar pontos para avançar na classificação. No último confronto entre as equipes, houve empate por 1 a 1.
Ficha técnica
FIORENTINA 🆚 ATALANTA
🏆 Competição: Campeonato Italiano — 9ª rodada
📆 Data e horário: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Stadio Artemio Franchi, Florença, Itália
📺 Transmissão: Disney+
Prováveis escalações
Fiorentina: David de Gea; Álex Jiménez, Viery, Radu Drăgușin e Víctor Valdepeñas; Cher Ndour, Christ Oulaï e Nicolò Fagioli; Franco Mastantuono, Beto e Alieu Njie.
Atalanta: Marco Carnesecchi; Davide Zappacosta, Thomas Kristensen, Relja Obric e Lorenzo Bernasconi; Éderson, Gianluca Gaetano e Elif Elmas; Charles De Ketelaere, Jonathan Rowe e Nikola Krstović.
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