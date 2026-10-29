Everton x Newcastle: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Liga Inglesa
Equipes se enfrentam pela Copa da Liga Inglesa
O Everton recebe o Newcastle nesta quinta-feira (29), às 16h45 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Os donos da casa tentam se recuperar após derrota para o Arsenal, enquanto os visitantes chegam embalados por uma vitória sobre o Crystal Palace. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+. Clique para assistir no Disney+!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Everton chega ao confronto após perder por 2 a 0 para o Arsenal, pela Premier League. Na fase anterior da Copa da Liga Inglesa, a equipe comandada por David Moyes venceu o Wolves por 1 a 0 e garantiu a classificação para as oitavas de final.
O Newcastle, por sua vez, vem de vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. Na última fase da Copa da Liga, o time venceu o Millwall por 1 a 0 e avançou na competição. Agora, busca mais um resultado positivo para seguir na disputa pelo título.
Ficha técnica
EVERTON 🆚 NEWCASTLE
🏆 Competição: Copa da Liga Inglesa — oitavas de final
📆 Data e horário: Quinta-feira, 29 de outubro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Inglaterra
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
🔵 EVERTON (Técnico: David Moyes)
Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski e Maitland-Niles; Armstrong e Hackney; Tyrique George, Carlos Alcaraz e Dibling; Thierno Barry.
⚪ NEWCASTLE (Técnico: Matthias Jaissle)
Hornicek; Hall, Botman, Thiaw e Dedic; Willock e Nico González; Harvey Barnes, Wissa e Murphy; Osula.
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