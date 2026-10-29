A quinta-feira (29) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições nacionais e internacionais. No Brasileirão, os destaques ficam para os clássicos Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30, e Vasco x Flamengo, às 20h, além de Grêmio x Athletico-PR, às 21h30.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de outubro de 2026):

Liga

11h35 – Al Khaleej x Al Hazm Rass

15h00 – Al Nasr Riyadh x Al Kholood

15h00 – Al Riyadh x Al Quadisiya

Serie A TIM

14h30 – Frosinone x Lecce

16h45 – Fiorentina x Atalanta

Copa da UEFA Feminina

14h45 – Austria Wien x Juventus

14h45 – Paris FC x Häcken

17h00 – Køge x Barcelona

17h00 – Manchester City x Paris Saint-Germain

Brasileirão Série A

19h30 – Atlético Mineiro x Cruzeiro

20h00 – Vasco x Flamengo

21h30 – Grêmio x Athletico PR

Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

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