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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 05:00
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Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.
Jogadores de Flamengo e Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

A quinta-feira (29) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições nacionais e internacionais. No Brasileirão, os destaques ficam para os clássicos Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30, e Vasco x Flamengo, às 20h, além de Grêmio x Athletico-PR, às 21h30.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de outubro de 2026):

Liga

11h35 – Al Khaleej x Al Hazm Rass

15h00 – Al Nasr Riyadh x Al Kholood

15h00 – Al Riyadh x Al Quadisiya

Serie A TIM

14h30 – Frosinone x Lecce

16h45 – Fiorentina x Atalanta

Copa da UEFA Feminina

14h45 – Austria Wien x Juventus

14h45 – Paris FC x Häcken

17h00 – Køge x Barcelona

17h00 – Manchester City x Paris Saint-Germain

Brasileirão Série A

19h30 – Atlético Mineiro x Cruzeiro

20h00 – Vasco x Flamengo

21h30 – Grêmio x Athletico PR

Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro.
Jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro disputam a bola no Mineirão, em clássico mineiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

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