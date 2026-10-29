Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quinta-feira (29) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas por diferentes competições nacionais e internacionais. No Brasileirão, os destaques ficam para os clássicos Atlético-MG x Cruzeiro, às 19h30, e Vasco x Flamengo, às 20h, além de Grêmio x Athletico-PR, às 21h30.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 29 de outubro de 2026):
Liga
11h35 – Al Khaleej x Al Hazm Rass
15h00 – Al Nasr Riyadh x Al Kholood
15h00 – Al Riyadh x Al Quadisiya
Serie A TIM
14h30 – Frosinone x Lecce
16h45 – Fiorentina x Atalanta
Copa da UEFA Feminina
14h45 – Austria Wien x Juventus
14h45 – Paris FC x Häcken
17h00 – Køge x Barcelona
17h00 – Manchester City x Paris Saint-Germain
Brasileirão Série A
19h30 – Atlético Mineiro x Cruzeiro
20h00 – Vasco x Flamengo
21h30 – Grêmio x Athletico PR
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