No domingo (8), o Dourados recebe o Operário-MS, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense, no Douradão, às 16h30 (horário de Brasília) ou 15h30 (horário Padrão do Amazonas). Válida pela 5ª rodada da competição, a partida marcará a estreia da transmissão exclusiva do torneio pela LanceTV!, ao vivo, com imagens e gratuita para todo o Brasil.

O histórico do confronto é favorável aos donos da casa. Em 11 encontros, o Dourados venceu em cinco ocasiões, com dois empates e quatro vitórias do Operário-MS, que é o atual campeão e líder invicto do torneio. Na última rodada, ambas as equipes empataram e garantiram um ponto na tabela.

🔢 Como chegam Dourados e Operário-MS para o confronto?

O Dourados está na sétima colocação do estadual, com cinco pontos em quatro jogos, e busca uma vitória para se aproximar do topo da tabela e buscar a classificação para a fase eliminatória do torneio. Na última rodada, empatou com o Costa Rica, fora de casa, em 1 a 1. Em quatro partidas, foram dois empates, uma derrota e uma vitória.

O Operário-MS, por sua vez, está invicto na liderança do campeonato, com 11 pontos em cinco jogos. Fora de casa, os atuais campeões tentarão aumentar a diferença para o Bataguassu, vice-líder, que pode ultrapassá-los ainda nesta rodada, a depender dos placares. O último duelo da equipe foi contra o Águia Negra, em casa, e terminou com a repartição das honras: um gol para cada lado. Em cinco confrontos na atual edição, o Galo soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota.

✅ FICHA TÉCNICA

Dourados X Operário-MS

Quinta rodada - Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro de 2026, às 16h30 (horário de Brasília) ou 15h30 (horário padrão do Amazonas)

📍 Local: Estádio Frédis Saldivar (Douradão), em Dourados (MS)

📺 Onde assistir: LanceTV!

🗣️Arbitragem: Everton Moreira Prates

🚩Assistentes: Leandro Dos Santos Ruberdo e Luiz Fernando Viegas Colete

📟4ª Árbitro: Jeury Wesley De Lima Soares

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

DOURADOS (Técnico: Ariel Lanzini)

Elissom; Léo Júnior, Lucão, Alessandro, Denilton; Julio, Alysson Caucaia, Jean Roberto, Flaviano; Jeffinho Kerlly.

OPERÁRIO-MS (Técnico: Paulo Massaro)

Lucas Covolan; Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Reinaldo, Titi; Jonas, Galdezani, Luisinho, Robinho; Danilinho, Wilsinho.

