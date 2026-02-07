Liverpool e Manchester City se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A partida será realizada em Anfield, em Liverpool (ING), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo LIV MCI 25ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, 8 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília) Local Anfield, em Liverpool (ING) Árbitro Craig Pawson Assistentes Timothy Wood, Matt Wilkes e Tim Robinson (quarto árbitro) Var John Brooks (VAR1) e Blake Antrobus (AVAR) Onde assistir

Sob o comando de Arne Slot, o Liverpool entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. A equipe ocupa a sexta colocação, com 39 pontos, fruto de 11 vitórias, seis empates e sete derrotas, e convive com oscilações ao longo da campanha. Atuando em Anfield, os Reds apostam no fator casa para reagir e tentar superar um dos compromissos mais exigentes da Premier League.

continua após a publicidade

O Manchester City, por sua vez, chega a Liverpool com o objetivo de seguir na perseguição ao líder do campeonato. Vice-líder, com aproximadamente 47 pontos e 14 vitórias na competição, o time de Pep Guardiola busca evitar qualquer tropeço que amplie a distância para o topo da tabela. Mesmo em boa fase, os Citizens sabem que precisarão de alto nível de concentração para sair de Anfield com os três pontos e manter a disputa pelo título nacional.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Manchester City (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 🆚 Manchester City

25ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🕴️Arbitragem: Craig Pawson

🚩 Assistentes: Timothy Wood, Matt Wilkes e Tim Robinson (quarto árbitro)

📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Blake Antrobus (AVAR)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Ekitiké.

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e O'Reilly; Cherki, Haaland e Semenyo.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial