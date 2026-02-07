Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Fluminense e Maricá se enfrentam no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será transmitido pela GETV, Sportv e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Ficha do jogo FLU MAR Carioca Fluminnese x Maricá

Como chega o Fluminense

O Fluminense chega para o confronto dependendo de si para garantir o título da Taça Guanabara. Com 12 pontos e a melhor campanha geral, é ameaçado por Volta Redonda, Bangu e Botafogo. Como o Tricolor é o último a entrar em campo na rodada, pode ser campeão antes mesmo do apito inicial.

O Maracanã, que recebe o duelo, tem sido a arma do time de Zubeldia, que completou 13 jogos de invencibilidade no estádio, vencendo todas partidas como mandante que disputou. Neste Estadual, perdeu apenas um jogo, contra o Boavista, fora de casa, com time alternativo. No Grupo B, o Maricá ocupa a última colocação e venceu apenas um jogo no campeonato, perdendo os outros quatro.

O Flu entrou em campo pela última vez na quinta-feira (5), quando empatou com o Bahia na Fonte Nova, em 1 a 1. John Kennedy abriu o placar e o empate veio no segundo tempo. Confira os melhores momentos do jogo no vídeo abaixo.

Histórico de Fluminense x Maricá

O histórico do confronto é curto, pois o Maricá disputa a primeira divisão estadual pela segunda vez. A estreia foi em 2025, assim como a primeira vez que se enfrentaram. Os times empataram em 1 a 1, em Moça Bonita, pela 3ª rodada.

Canobbio em Fluminense x Maricá, pelo Carioca de 2025 (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Confira as informações de Fluminense x Maricá

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X MARICÁ

6ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: Domingo, 8 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view), GETV (televisão e Youtube) e Premiere

🟨 Árbitro: Bruno Mota Correia

🚩 Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldia)

Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.

MARICÁ (Técnico: Marcus Alexandre)

Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz.

