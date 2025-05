Ex-Vasco exalta torcida cruz-maltina: ‘Mais apaixonada’

O zagueiro Danilo Boza, atualmente no Urawa Reds, do Japão, se prepara para um dos maiores desafios de sua carreira: a disputa do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será realizado nos Estados Unidos a partir de junho. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor falou sobre a expectativa para o torneio e relembrou com carinho o período em que vestiu a camisa do Vasco da Gama.

Boza, que defendeu o clube carioca por empréstimo em 2022, durante a campanha de acesso à Série A, destacou a força da torcida vascaína, considerada por ele uma das mais apaixonadas do Brasil.

— É surreal jogar a favor e contra o Vasco. É uma experiência ruim jogar contra eles. Além da qualidade do time, tem a torcida que é uma das mais apaixonadas do futebol brasileiro — afirmou o zagueiro, que também enfrentou o Vasco quando atuava pelo Juventude.

Pelo Gigante da Colina, Boza disputou 17 partidas e foi titular na reta final da Série B. Apesar disso, ao término do empréstimo, o Vasco optou por não ficar com o atleta, e o jogador retornou ao Juventude, onde teve uma boa temporada em 2024.

O desempenho sólido no clube gaúcho chamou a atenção do Urawa Reds, um dos principais times do Japão, que adquiriu os direitos do atleta. Agora, Boza terá a oportunidade de enfrentar alguns dos maiores clubes do planeta na edição histórica do primeiro Mundial de Clubes da FIFA com 32 times.

O Urawa está no Grupo E da competição e estreará no dia 17 de junho contra o River Plate, no Lumen Field, em Seattle. No mesmo estádio, o time japonês encara a Inter de Milão no dia 21.