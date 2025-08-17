menu hamburguer
Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações de jogo pelo Brasileiro

Jogo pela 20ª rodada do Brasileirão será nesta segunda-feira (18), às 20h, em Mirassol

imagem cameraMirassol e Cruzeiro se enfrentam pela 20ª rodada do Brasileirão, nesta segunda-feira (18)
Avatar
Lance!
Belo Horizonte
Dia 17/08/2025
16:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do returno. A partida será transmitida pelo Sportv e pelo Premiere.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Mirassol x Cruzeiro

Mirassol-escudo-onde-assistir
MIR
Cruzeiro-escudo-onde-assistir
CRU
20ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Segunda-feira, 18 de agosto de 2025, 20h
Local
Estádio Maião, em Mirassol
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes
Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Espóosito (RJ)
Var
Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Onde assistir

No jogo pelo turno, no Mineirão, na abertura do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro derrotou o Mirassol por 2 a 1, com gols de Gabigol e Dudu, enquanto Lucas Ramon descontou para o time paulista. O goleiro Cássio defendeu pênalti cobrado por Reinaldo. Esse foi o primeiro confronto entre as duas equipes na história.

Cássio, goleiro do Cruzeiro, defende pênalti cobrado por Reinaldo, do Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Cássio defende pênalti cobrado por Reinaldo, do Mirassol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro terminou o turno na vice-liderança com 37 pontos, e vem de derrota por 2 a 1 para o Santos, no Mineirão, no domingo (10). Para o jogo em Mirassol, o técnico Leonardo Jardim terá quatro desfalques: o lateral-direito William, recuperando-se de pancada no quadril, e os suspensos Kaiki, Lucas Romero e Christian. A Raposa não leva gol fora de casa há seis partidas.

O Mirassol terminou o turno do Brasileirão no surpreendente sexto lugar, com 28 pontos. Em casa, a equipe paulista não perdeu nenhuma das oito partidas até agora. Para enfrentar o Cruzeiro, o técnico Rafael Guanaes não terá o zagueiro João Victor, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebido na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, sábado (9).

Veja as prováveis escalações de Mirassol e Cruzeiro

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

CRUZEIRO: Cássio, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.

