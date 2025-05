Vegetti cumpre “profecia” de Diniz e chega a 50 gols pelo Vasco

Pablo Vegetti fez dois dos três gols da vitória do Vasco sobre o Fortaleza, neste sábado (17), em São Januário, cumprindo a "profecia" de Fernando Diniz e chegando aos 50 gols pelo clube. Além da marca, assumiu a artilharia do Brasileirão ao lado de Arrascata, com sete gols.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Acho que mudou o jogo do time todo, melhorou a confiança. A gente tinha muito medo de perder a bola e acho que não vimos isso hoje. Todo mundo participou da posse de bola, da condução, quebrando linhas. Ele (Diniz) me falou que eu já fazia muito gol, mas que agora eu iria fazer ainda mais gols, e eu acredito no que ele fala. Não sei se está certo, mas estou muito feliz, além dos gols, pela vitória. Foi muito importante para a confiança de todo o grupo - disse o atacante vascaíno.

No Vasco desde 2023, Vegetti balaçou as redes 50 vezes em 103 jogos. Adicionando ainda as assistências, são 58 participações em gols com a camisa cruz-maltina. Em 2025, são 19 participações (17 gol e duas assistências) em 25 partidas. Na coletiva depois do jogo, Fernando Diniz ainda brincou com o camisa 9 argentino, fazendo alusão à sua relação com Germán Cano na época de Fluminense.

continua após a publicidade

- O Vegetti não ia encaixar comigo? O cara que faz gol, camisa 9, argentino... Sabe como é né? A conexão comigo é instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. E além de tudo é um líder impressionante no vestiário. Tem 36 anos e corre, marca lidera, é um exemplo para todo mundo.

Com a vitória, o Vasco encerrou um jejum de nove jogos sem vencer e manteve a invencibilidade jogando em casa. Com o resultado, saiu da 17ª para a 11ª posição do Brasileirão, em que volta à campo no final de semana, quando enfrenta o Fluminense. Antes disso, na terça-feira (20), disputa a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil com o Operário.

continua após a publicidade