Diniz perde a paciência com jogador do Vasco; reação diverte torcedores

Apesar da vitória e da boa atuação do Vasco da Gama contra o Fortaleza no último sábado (17), pela 9ª rodada do Brasileirão, o novo treinador do cruzmaltino, Fernando Diniz, teve momentos de descontentamento com a equipe. Um deles, com o atacante Rayan, viralizou nas redes sociais pela reação do técnico após uma falta sofrida pelo jogador.

À beira do gramado, Diniz gesticulou muito e xingou o jovem da base, pedindo para se levantar depressa:

- Rayan, RAYAN! Tomar no c*, c@#*&%. João, fala pra ele levantar, foi p*##@ nenhuma. LEVANTA! Foi p*##@ nenhuma, vai tomar no c* - esbravejou o comandante.

VEJA O MOMENTO, DE 0:28 A 0:49:

Fernando Diniz comemorando a vitória do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Na coletiva de imprensa após o final da partida, no entanto, Diniz rasgou elogios à promessa do Vasco - que, em abril, teve seu contrato renovado até o final de 2026:

- Estou conhecendo agora o Rayan de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. Desde quarta, mas hoje ele começou a fazer o que pode. Jogou praticamente o jogo todo. Na minha cabeça, ele tem um futuro brilhante. Tem muita coisa para sair dali ainda - concluiu o treinador.

Confira a reação de alguns torcedores:

📆 Qual a sequência do Vasco, de Diniz?

O Gigante da Colina agora vira a chave e enfrenta o Operário-PR pelo jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (20), no São Januário, após ter empatado por 1 a 1 na ida, no Estádio Germano Krüger, no Paraná.

No Brasileirão, o próximo duelo é o Clássico dos Gigantes, contra o Fluminense, no sábado (24). A partida será no Maracanã, às 18h30.