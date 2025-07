Quem joga no futebol hoje? Neste quinta-feira (3), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da série B do Brasileirão, da Eurocopa feminina, Vitória Cup e entre outros mais.

continua após a publicidade

➡️‘Novo herói’: jornal americano exalta Jhon Arias após triunfo do Fluminense

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sem jogos do Mundial de Clubes hoje

O Mundial retorna nesta sexta-feira (4) com os primeiros jogos das quartas de final. Os duelos entre Fluminense x Al Hilal (16h) e Palmeiras x Chelsea (22h) abrem a fase de quartas da competição e que irão definir a primeira semifinal do torneio terão seus locais de transmissão informados pelo Lance!.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 3 de julho de 2025)

Brasileirão Série B

Atlético-GO x CRB – 21h35 – RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Eurocopa feminina

Bélgica (F) x Itália (F) – 13h – CazéTV

Espanha (F) x Portugal (F) – 16h – CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Jogos de hoje: a seleção espanhola feminina enfrenta a de Portugal na fase de grupos da Eurocopa feminina (Foto: Arquivo pessoal)

Amistoso Internacional

Mazatlán x Newell's Old Boys – 17h – Disney+

Cruz Azul x Once Caldas – 19h – Disney+

Deportivo Cali x Deportivo Pereira – 21h – Disney+

Vitória Cup

Cruzeiro x Defensa y Justícia – 20h – Sportv, Premiere, Canal GOAT, Rede Minas, Minasplay e Arquibancada Digital (YouTube)

➡️Clique para assistir no Sportv

USL Championship (Segunda Divisão dos EUA)

Loudoun United FC x Orange County SC – 20h – Disney+

MLS

New York City x Toronto FC – 20h30 – Apple TV+

Copa das Nações feminina da OFC

Taiti (F) x Ilhas Cook (F) – 21h – FIFA+

Papua Nova Guiné (F) x Samoa (F) – 00h – FIFA+

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.