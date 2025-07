Torcedores do Vasco comemoram permanência de Coutinho: ‘Nosso 10’

Philippe Coutinho permanecerá como jogador do Vasco até meados de 2026. O anúncio aconteceu nesta seta-feira (4), quando o atleta rescindiu o contrato com o Aston Villa, da Inglaterra. Além do vínculo estendido, uma outra novidade foi apresentada foi a mudança do número do meia, que agora, irá usar a camisa 10.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fato foi comemorado por torcedores do Vasco. Nas redes sociais, diversos adeptos do clube se manifestaram animados com a notícia. O lema divulgado pelo Cruzmaltino no anúncio foi "a magia continua", que foi abraçado pelos fãs. Veja abaixo a repercussão:

➡️ Como joga Alan Minda, alvo do Vasco?

Detalhes da permanência de Coutinho

Mesmo sem contrato com o Vasco, o meia permaneceu treinando com o clube na última semana. O acerto final para a permanência aconteceu oficialmente nesta sexta-feira (4), quando o Aston Villa oficializou o fim do vínculo com o alteta.

continua após a publicidade

- O Aston Villa pode confirmar que Philippe Coutinho concluiu uma transferência definitiva para o Vasco da Gama. Todos no Aston Villa gostariam de agradecer a Philippe por seus serviços ao clube e desejar a ele tudo de melhor em sua futura carreira - comunicou o clube inglês.

Livre no mercado, Coutinho pode oficializar a permanência no Vasco. Ele irá assinar um contrato para atuar pelo Cruz-maltino até meados de 2026. O jogador se mostrou contente com a oficialização do acordo.

continua após a publicidade

- Renovar meu contrato com o Vasco é um momento de muita felicidade. O Vasco é a minha casa. É o lugar onde fui criado, estudei, cresci e que eu e minha família amamos. Que seja um ano de muito trabalho com essa camisa e junto dos meus companheiros - afirmou o novo camisa 10 da Colina.