Coritiba x Volta Redonda: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Volta Redonda se enfrentam nesta sexta-feira (4), em jogo da 15ª rodada da Série B. A bola rola às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

Em brigas opostas, o Coxa é o segunda colocado, com 27, a dois do líder Goiás, enquanto o Voltaço abre a ZR, na 17ª posição, com 14 pontos, dois abaixo do Botafogo-SP, primeiro time fora da zona da degola.

Coritiba x Volta Redonda CFC VOL 15ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sexta-feira, 4 de julho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO) Var Jose Claudio Rocha Filho (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 1 a 0 contra o rival Athletico, na Arena da Baixada, e não perde na Série B há sete jogos, com cinco triunfos e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Goiás, em Goiânia, na sétima rodada, em 10 de maio.

O técnico Mozart tem uma baixa para a partida. O volante Sebá Gómez, que marcou o gol da vitória no Atletiba, fica de fora por um desconforto muscular. Wallisson e Vini Paulista disputam a posição.

O Volta Redonda vem de vitória por 1 a 0 contra o Operário-PR, em casa, e encerrou um jejum de três jogos na Série B, com duas derrotas e um empate.

Para o jogo, o treinador Rogério Corrêa tem os retornos do zagueiro Gabriel Pinheiro e do meia PK, que cumpriram suspensão. Assim, existe a possibilidade do comandante voltar com o esquema de três zagueiros para a saída do atacante Vitinho Lopes.

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Volta Redonda pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X VOLTA REDONDA

15ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sexta-feira (4), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

🖥️ VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Wallisson (Vini Paulista) e

Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Gabriel Pinheiro, Bruno Barra e Gabriel Bahia; Wellington Silva, André Luiz (Robinho), Pierre, Raí e Sánchez; MV e Ítalo Carvalho.