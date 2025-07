Como joga Alan Minda, alvo do Vasco?

O Vasco busca reforçar a ponta de velocidade com Alan Minda, de 22 anos, que atua pelo Cercle Brugge e pela seleção do Equador. O clube tem interesse em um atleta capaz de jogar em ambos os lados, cruzar com precisão e finalizar com a perna direita.

Alan Minda estreou no Independiente Del Valle antes de ir à Europa em 2023. No Cercle Brugge, disputou 30 partidas na última temporada da Pro League, sendo 15 como titular e com média de 47 minutos por jogo, com um gol e deu uma assistência. O atacante tem baixo aproveitamento nas finalizações, concluindo apenas 1,2 vezes por partida e convertendo apenas 3% das tentativas dentro da área.

Pela seleção equatoriana, Minda entrou em campo seis vezes nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Foi titular em quatro confrontos, balançando a rede uma vez. Se destacou na armação de jogadas, com 93% de precisão nos passes, com 11,3 acertos no terço final, além de criar uma grande chance.

No aspecto físico, sustenta alta intensidade de marcação ao longo do jogo. Registra 2,5 duelos vencidos por partida (50% de aproveitamento) e recupera 1,8 bolas por jogo, principalmente em campo ofensivo (0,7). Com 1,71 metros de altura, não é uma força no jogo aéreo, mas é eficar em transições rápidas.

Taticamente, atua pelas duas pontas e transita pelo centro quando exigido. O perfil versátil traria dinâmica ao sistema de Fernando Diniz, que valoriza pressão alta e infiltrações nos espaços deixados pela defesa adversária. No Vasco, Minda disputaria vaga com pontas de drible e velocidade, trazendo variação à saída de jogo.

