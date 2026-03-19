De criticado a capitão: Thiago Mendes vive redenção e vira pilar do Vasco em 2026

O volante Thiago Mendes atravessa um dos momentos mais simbólicos de sua carreira no Vasco. De alvo de desconfiança e críticas no fim de 2025 a capitão e protagonista em campo, o jogador se transformou em peça-chave na equipe cruz-maltina.

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A virada sobre o Fluminense, na última quarta-feira (18), foi mais um capítulo dessa reviravolta. Além de liderar o time com a braçadeira, Thiago Mendes marcou o gol decisivo, consolidando sua importância técnica e emocional dentro do elenco.

Início difícil e desconfiança no Vasco

Contratado na janela do meio de 2025 junto ao Al-Rayyan, do Catar, Thiago Mendes chegou cercado de dúvidas. Primeiro reforço anunciado naquele período, após alguns meses ele era visto como a principal incógnita entre os nomes contratados pela diretoria.

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Sem ritmo de jogo após passagem por um futebol menos intenso, o volante ainda enfrentou uma lesão na panturrilha que o afastou dos gramados por 48 dias. A falta de sequência impactou diretamente seu desempenho inicial, aumentando a pressão da torcida.

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Após a derrota por 3 a 1 para o Juventude, em São Januário, o então técnico Fernando Diniz saiu em defesa do jogador, destacando o longo período sem atuar em alto nível e as dificuldades de adaptação ao futebol brasileiro.

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- O Thiago Mendes chegou, assim como o Matheus França, muito fora de ritmo de jogo, porque o Thiago saiu da França fazia já quase três temporadas e aí ele ficou esse tempo no Catar. Teve uma lesão importante quando veio pra cá, já fazia um tempo que não estava jogando, e jogar no Catar com a idade que o Thiago está não é uma coisa simples - afirmou.

Virada de chave na reta final

Foi apenas na reta decisiva da temporada passada — especialmente nas fases finais da Copa do Brasil — que Thiago Mendes começou a mostrar o futebol esperado. Com atuações mais consistentes, ganhou confiança e passou a reconquistar a torcida.

Mesmo com a equipe oscilando no início de 2026 e a pressão crescente sobre Diniz, o volante era um dos poucos destaques positivos dentro de campo.

Nova era com Renato Gaúcho

A mudança definitiva de status veio após a chegada de Renato Gaúcho ao comando técnico, no fim de fevereiro. Logo nos primeiros dias de trabalho, o treinador definiu que o capitão seria um jogador de linha — escolha que recaiu sobre Thiago Mendes. A decisão marcou uma nova fase no clube. Antes, a braçadeira estava com o goleiro Léo Jardim, especialmente após a saída de Philippe Coutinho.

Com mais responsabilidade, Thiago respondeu dentro de campo. Além da liderança, passou a contribuir diretamente no placar — algo raro ao longo de sua carreira, já que aos 33 anos marcou apenas 29 gols. Já são dois gols sob o comando de Renato: um contra o Palmeiras e o decisivo diante do Fluminense.

Thiago Mendes comemora o gol da vitória na partida entre Vasco e Fluminense (Foto: Juliandresson SIlva/Photo Premium/Gazeta Press)

Thiago Mendes e o Vasco voltam a campo no próximo domingo (22), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, em São Januário, em buscar de seguir subindo na tabela do Brasileirão.

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