Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Vasco e Fluminense voltam a campo nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para se enfrentar no Maracanã, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Vasco moderniza categorias de base com foco em infraestrutura e desenvolvimento
Ficha do jogo
O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de reação no campeonato. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, vem de duas vitórias consecutivas, a última fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. O Cruzmaltino subiu para o 9º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar da parte de cima da tabela.
O Fluminense, por sua vez, chega embalado após a vitória dramática sobre o Juventude, conquistada nos acréscimos com gol de Thiago Silva. O resultado levou o time de Luis Zubeldía à 7ª posição, com 41 pontos, e devolveu confiança ao elenco, que busca uma vaga na próxima Libertadores.
⚽ Prováveis escalações
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.
✅ Ficha técnica
Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada
📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
