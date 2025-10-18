menu hamburguer
Onde Assistir

Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Times se enfrentam pelo Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
19:30
Vasco x Fluminense - Onde assistir
imagem cameraVasco x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
  Matéria
  Mais Notícias

Vasco e Fluminense voltam a campo nesta segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para se enfrentar no Maracanã, em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Record (TV aberta) e do Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
BRASILEIRÃO
29ª Rodada
Data e Hora
Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
Var
Rafael Traci (SC)
Onde assistir

O duelo coloca frente a frente duas equipes em momentos de reação no campeonato. O Vasco, comandado por Fernando Diniz, vem de duas vitórias consecutivas, a última fora de casa contra o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos. O Cruzmaltino subiu para o 9º lugar, com 36 pontos, e tenta se aproximar da parte de cima da tabela.

O Fluminense, por sua vez, chega embalado após a vitória dramática sobre o Juventude, conquistada nos acréscimos com gol de Thiago Silva. O resultado levou o time de Luis Zubeldía à 7ª posição, com 41 pontos, e devolveu confiança ao elenco, que busca uma vaga na próxima Libertadores.

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Cano.

continua após a publicidade

Ficha técnica

Vasco x Fluminense – Brasileirão 29ª Rodada

📆 Data e horário: Segunda-feira, 20 de outubro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🎥 Onde assistir: Record (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Vasco x Fluminense - Onde assistir (Foto: Arte/ Lance!)
