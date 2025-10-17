Ranking de público no Brasileirão: Fluminense atinge pior marca do ano

O Fluminense registrou, na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, o menor público como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025. A partida, válida pela 28ª rodada, teve 15.639 presentes, número que chama atenção pelo contraste com a expectativa criada após a pausa da Data Fifa e o período de treinos comandado por Luis Zubeldía.

Mesmo com o retorno ao Maracanã e o clima de recomeço, o Tricolor não conseguiu atrair o mesmo público das rodadas anteriores. Até então, o menor comparecimento havia sido o do clássico contra o Botafogo, pela 25ª rodada, com 19.299 torcedores.

O jogo contra o Juventude também marcou uma atuação irregular do time. O Fluminense teve dificuldade na criação, sofreu com os protestos da torcida e só evitou um empate frustrante graças ao gol salvador de Thiago Silva, já nos acréscimos. O ídolo tricolor definiu o placar com um voleio que garantiu os três pontos e amenizou as críticas.

Apesar da vitória, o número de torcedores foi o mais baixo do clube em casa na competição. O dado reforça a queda de presença nas arquibancadas nas últimas rodadas, mesmo com a chegada de Zubeldía e o esforço do clube em retomar o bom momento.

Ranking de públicos do Fluminense no Brasileirão 2025

1️⃣ Fluminense x Santos (3ª rodada) – 47.085

2️⃣ Fluminense x Cruzeiro (14ª rodada) – 45.748

3️⃣ Fluminense x Vasco (10ª rodada) – 45.653 (público dividido)

4️⃣ Fluminense x Fortaleza (20ª rodada) – 32.274

5️⃣ Fluminense x Vitória (5ª rodada) – 31.747

6️⃣ Fluminense x Corinthians (23ª rodada) – 24.409

7️⃣ Fluminense x Bragantino (2ª rodada) – 22.769

8️⃣ Fluminense x Palmeiras (16ª rodada) – 22.143

9️⃣ Fluminense x Sport (7ª rodada) – 21.541

🔟 Fluminense x Atlético-MG (27ª rodada) – 21.322

1️⃣1️⃣Fluminense x Grêmio (18ª rodada) – 19.595

1️⃣2️⃣ Fluminense x Botafogo (25ª rodada) – 19.299

1️⃣3️⃣ Fluminense x Juventude (28ª rodada) – 15.639

O que vem por aí?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.