Ranking de público no Brasileirão: Fluminense atinge pior marca do ano
Tricolor teve seu menor número de torcedores presentes no Brasileirão em 2025
O Fluminense registrou, na vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, o menor público como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025. A partida, válida pela 28ª rodada, teve 15.639 presentes, número que chama atenção pelo contraste com a expectativa criada após a pausa da Data Fifa e o período de treinos comandado por Luis Zubeldía.
Cano ou John Kennedy? Zubeldía fala sobre disputa de titularidade no Fluminense
Após gol decisivo, Thiago Silva desabafa: 'Quando me propus a voltar, foi no intuito de ajudar'
Fluminense x Juventude tem primeiro gol ocasionado por nova regra do Brasileirão
Mesmo com o retorno ao Maracanã e o clima de recomeço, o Tricolor não conseguiu atrair o mesmo público das rodadas anteriores. Até então, o menor comparecimento havia sido o do clássico contra o Botafogo, pela 25ª rodada, com 19.299 torcedores.
O jogo contra o Juventude também marcou uma atuação irregular do time. O Fluminense teve dificuldade na criação, sofreu com os protestos da torcida e só evitou um empate frustrante graças ao gol salvador de Thiago Silva, já nos acréscimos. O ídolo tricolor definiu o placar com um voleio que garantiu os três pontos e amenizou as críticas.
Apesar da vitória, o número de torcedores foi o mais baixo do clube em casa na competição. O dado reforça a queda de presença nas arquibancadas nas últimas rodadas, mesmo com a chegada de Zubeldía e o esforço do clube em retomar o bom momento.
Ranking de públicos do Fluminense no Brasileirão 2025
1️⃣ Fluminense x Santos (3ª rodada) – 47.085
2️⃣ Fluminense x Cruzeiro (14ª rodada) – 45.748
3️⃣ Fluminense x Vasco (10ª rodada) – 45.653 (público dividido)
4️⃣ Fluminense x Fortaleza (20ª rodada) – 32.274
5️⃣ Fluminense x Vitória (5ª rodada) – 31.747
6️⃣ Fluminense x Corinthians (23ª rodada) – 24.409
7️⃣ Fluminense x Bragantino (2ª rodada) – 22.769
8️⃣ Fluminense x Palmeiras (16ª rodada) – 22.143
9️⃣ Fluminense x Sport (7ª rodada) – 21.541
🔟 Fluminense x Atlético-MG (27ª rodada) – 21.322
1️⃣1️⃣Fluminense x Grêmio (18ª rodada) – 19.595
1️⃣2️⃣ Fluminense x Botafogo (25ª rodada) – 19.299
1️⃣3️⃣ Fluminense x Juventude (28ª rodada) – 15.639
O que vem por aí?
O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.
