John Kennedy convoca torcida para Vasco x Fluminense e revela pedido de Zubeldía

Autor de boa atuação na vitória sobre o Juventude, o atacante John Kennedy projetou o clássico entre Fluminense e Vasco, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista na zona mista, o camisa 99 convocou a torcida tricolor para comparecer ao Maracanã e revelou a conversa que teve com o técnico Luis Zubeldía antes de entrar em campo.

continua após a publicidade

➡️ Cano ou John Kennedy? Zubeldía fala sobre disputa de titularidade no Fluminense

— Acho que todo clássico é importante. Depois de hoje, creio eu que a torcida vai sim comparecer. Creio que eles se animaram. Como eles falaram, é guerra. Segunda é guerra. Sei que a gente vai vir pra uma guerra. A gente vai se preparar durante esses dias. E eu creio que a gente sai com a vitória — afirmou o atacante, relembrando os bons momentos que viveu contra o rival ainda nas categorias de base.

— Na base, eu fiz alguns gols contra o Vasco, até gol em semifinal. Tomara que se repita.

John Kennedy também contou que recebeu de Zubeldía a missão de mudar o ritmo da partida quando fosse acionado. O atacante também comentou o que achou da postura do Juventude no jogo.

continua após a publicidade

— A gente que tá ali, tanto quem começa jogando quanto quem não tá, tem que estar preparado. Foi o papo que o Zubeldía teve comigo: eu entrar, fazer o meu jogo, tentar incendiar o jogo, pra tentar fazer o gol ou criar chance de gol. Eu consegui entrar e ajudar a equipe com isso. Eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo o que acontece dentro do jogo. Foi meio chato. O jogo foi muito parado. Acho que foi muito chato pra gente. A gente queria jogar, queria sair com a vitória, precisava dos três pontos, principalmente porque a gente está dentro de casa. Acho que tem justiça, sim. A gente mereceu. Nosso segundo tempo foi muito bom. A gente pressionou, buscou o gol o tempo todo. Eu acho que esse gol fez justiça.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão.