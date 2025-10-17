Cano ou John Kennedy? Zubeldía fala sobre disputa de titularidade Fluminense
Tricolor venceu o Juventude por 1 a 0
Zubeldía optou por começar com John Kennedy no banco dessa vez em Fluminense x Juventude. O atacante titular na vitória do Tricolor por 1 a 0 foi Germán Cano. JK foi bem nas oportunidades que teve, mas voltou para a reserva. Questionado na coletiva, o argentino explicou a escolha.
Fluminense
Fluminense
Fora de Campo
— Eu acho que o Cano é um bom jogador, é um atacante com muito gol. E são decisões que você pensa que são as corretas. Eu também acho que o John é um jogador que entra bem. O que eu conheço do John Kennedy também é uma alternativa, se as coisas não saem tão bem, ele é um jogador forte. É esse jogador número 12 que você tem e que te gera coisas muito positivas. Ele fez isso aqui no Fluminense. Tem uma história recente que você conhece, ele é um jogador que gera uma vantagem quando ele tem que entrar também. Então, nós tentamos dosar essa surpresa, dosar essa força no ataque. Não é a única, pode ser a inversa, como disse contra o jogo do Mirassol, pode ser a inversa. Eu acho que o John também te dá essa explosão quando o rival está cansado e também te gera expectativas. Porque ele é um jogador que faz a diferença, ou ao menos gera essa dinâmica surpresa que te dão os bons jogadores.
O que vem por aí para Fluminense e Juventude?
O Tricolor volta a campo na segunda-feira (20), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, no Maracanã, pelo Brasileirão. O Juventude também joga na segunda, mas às 19h, contra o Bragantino.
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 🆚 JUVENTUDE
Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
📆 Data e horário: Quinta-feira, 16 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos: Jadson (JUV), Luis Mandaca (JUV), Freytes (FLU), Thiago Silva (FLU), Gabriel Taliari (JUV), Marcos Paulo (JUV)
🏟️ Público: 15.639
💰 Renda: R$ 600.676,00
ESCALAÇÕES
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Lima (John Kennedy); Canobbio (Soteldo), Serna (Riquelme) e Cano (Everaldo).
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Igor Formiga, Abner, Marcos Paulo e Alan; Rafael Bilu (Negueba), Jadson (Peixoto), Caíque e Luis Mandaca; Gilberto (Nenê) e Gabriel Taliari (Giovanny).
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Fernanda Kruger (MT)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
