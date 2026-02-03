Palmeiras x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri
Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV (streaming) e Premiere (Pay-per-view). Clique aqui para assistir.
+ Abel pede contratações após derrota do Palmeiras e expõe posições à diretoria
O Palmeiras busca sua primeira vitória na competição. Na estreia, a equipe de Abel Ferreira visitou o Atlético-MG, na Arena MRV, e empatou em 2 a 2, com gols de Flaco López e Vitor Roque, artilheiros do time em 2025.
No último compromisso, por sua vez, o Verdão foi derrotado pelo Botafogo-SP, mesmo atuando com um jogador a mais durante grande parte da segunda etapa. Ao todo, são quatro vitórias e duas derrotas em seis partidas no Paulistão.
O Vitória chega embalado após o triunfo sobre o Barcelona-BA por 2 a 0, ocupando a vice-liderança do Campeonato Baiano, atrás do Bahia. No Brasileirão, a equipe baiana venceu o Remo, no Barradão, pelo mesmo placar.
Confira as informações do jogo
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X VITÓRIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA
📆 Data e horário: dquarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (streaming) e Premiere (Pay-per-view)
Prováveis escalações de Palmeiras e Vitória
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer.
