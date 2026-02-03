Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão da Globo (TV aberta), Ge TV (streaming) e Premiere (Pay-per-view). Clique aqui para assistir.

O Palmeiras busca sua primeira vitória na competição. Na estreia, a equipe de Abel Ferreira visitou o Atlético-MG, na Arena MRV, e empatou em 2 a 2, com gols de Flaco López e Vitor Roque, artilheiros do time em 2025.

No último compromisso, por sua vez, o Verdão foi derrotado pelo Botafogo-SP, mesmo atuando com um jogador a mais durante grande parte da segunda etapa. Ao todo, são quatro vitórias e duas derrotas em seis partidas no Paulistão.

O Vitória chega embalado após o triunfo sobre o Barcelona-BA por 2 a 0, ocupando a vice-liderança do Campeonato Baiano, atrás do Bahia. No Brasileirão, a equipe baiana venceu o Remo, no Barradão, pelo mesmo placar.

Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo-SP no último compromisso da equipe pelo Paulistão; veja informações de onde assistir (Foto: Thiago Calil/AGIF)

Confira as informações do jogo

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VITÓRIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 2ª RODADA

📆 Data e horário: dquarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), Ge TV (streaming) e Premiere (Pay-per-view)

Prováveis escalações de Palmeiras e Vitória

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; Riccieli, Camutanga e Zé Marcos; Mateus Silva, Baralhas, Caíque Gonçalves e Ramon; Matheuzinho, Aitor e Renato Kayzer.

