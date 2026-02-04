Como joga Claudio Spinelli, reforço do Vasco para a temporada de 2026
Jogador chega para dar mais opções para Fernando Diniz no setor ofensivo
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco acertou a compra em definitivo do atacante Claudio Spinelli, junto ao Independiente Del Valle, do Equador. O argentino de 29 anos é o sexto reforço cruz-maltino para a temporada de 2026 e chega com status de goleador após viver o melhor ano da carreira no futebol equatoriano.
Em 2025, Spinelli foi um dos grandes destaques do Del Valle. O atacante disputou 51 partidas, marcou 28 gols e contribuiu com duas assistências, números que o colocaram entre os principais artilheiros do país. Contratado no início da temporada, rapidamente conquistou a torcida com atuações decisivas e regularidade impressionante.
Camisa 9 clássico e presença de área
Diferente de Brenner, outro reforço do Vasco nesta janela, Spinelli tem características mais próximas às de Pablo Vegetti, que deixou o clube rumo ao Cerro Porteño, do Paraguai. Enquanto Brenner se destaca pela mobilidade e participação na criação das jogadas, o argentino é um atacante de referência, com forte presença dentro da área e excelente poder de finalização.
Apesar de não ter a mesma estatura de Vegetti, Spinelli se destaca no jogo aéreo, utilizando bem o posicionamento, o tempo de bola e a impulsão para vencer os zagueiros. Além disso, tem bom aproveitamento em finalizações de primeira e um chute potente de média distância.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Elogios da imprensa equatoriana
O jornalista equatoriano Fernando Estrada, que acompanhou de perto a trajetória do atacante no Independiente Del Valle, destacou a rápida adaptação e o rendimento acima das expectativas.
- Spinelli é um atleta muito interessante, que se adaptou perfeitamente ao estilo do Independiente e acabou rendendo até mais do que esperávamos.
Segundo Estrada, Spinelli pode atuar como um camisa 9 clássico, mas não se limita apenas à finalização.
- Ele é um jogador potente, forte na área e muito eficiente no jogo aéreo. Pelas características, gosta de recuar alguns metros, receber a bola e fazer o pivô.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Profissionalismo e expectativa em São Januário
Além das qualidades técnicas, Spinelli também recebeu elogios pelo comportamento fora de campo.
- É um atleta muito profissional, se cuida bastante e leva a preparação física muito a sério. Quando um jogador faz uma temporada tão boa assim, fica difícil segurá-lo no futebol equatoriano.
A expectativa no Vasco é que o atacante chegue para ser uma opção para Fernando Diniz no setor ofensivo, especialmente após a saída de Vegetti. Embora exista o natural período de adaptação ao futebol brasileiro, o clube aposta que o faro de gol e a experiência do argentino possam fazer a diferença já em 2026.
- Acredito que seja um jogador que pode fazer muito bem ao Vasco. Claro que existe a adaptação, mas é um atacante muito interessante - concluiu Estrada.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
- Matéria
- Mais Notícias