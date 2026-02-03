Ferj divulga áudio do VAR em lance de possível pênalti para o Vasco contra o Madureira

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou, nesta terça-feira (3), o áudio da cabine do VAR referente ao lance de possível pênalti em Andrés Gómez na partida entre Vasco e Madureira, disputada nesta segunda-feira, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. O confronto terminou empatado em 0 a 0.

continua após a publicidade

O lance aconteceu na reta final do segundo tempo, quando o atacante colombiano caiu dentro da área após disputa de bola, gerando reclamação imediata dos jogadores vascaínos. A arbitragem, no entanto, optou por não assinalar a penalidade, decisão que foi mantida após análise do VAR.

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

No áudio divulgado, o árbitro de campo afirma que o jogador do Vasco tropeça sozinho:

— Nada… nada. Para mim, ele tropeça no próprio pé — disse o árbitro.

Na sequência, a equipe de arbitragem de vídeo concorda com a interpretação, alegando falta de imagens conclusivas que comprovem o contato faltoso:

— Eu vejo o tropeção, mas não tem imagem que mostra o calço — afirmou o árbitro de vídeo.

Apesar da revisão, a decisão em campo foi mantida, aumentando a insatisfação do Vasco com a arbitragem. O empate sem gols frustrou a equipe cruz-maltina, que teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para tirar o zero do placar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Vasco volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Carioca. Já no próximo domingo, o time terá um clássico pela frente: encara o Botafogo, pela sexta rodada da competição estadual.

Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Madureira (Foto: Alexandre DurÃ£o/ZIMEL PRESS0)

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.