O Lance! apresenta os melhores palpites para Vasco x Chapecoense, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 05 de fevereiro, às 20h00 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo no Prime Video. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Vasco x Chapecoense (05/02/2026)

O palpite no resultado de empate para o confronto entre Vasco e Chapecoense aparece como uma opção consistente de acordo com o momento e o retrospecto das equipes. O Vasco vem oscilando bastante neste início de temporada, com apenas duas vitórias em seis partidas, além de apresentar dificuldades na construção de jogadas, falta de entrosamento e fragilidade defensiva, fatores que afastam o Cruz-Maltino do favoritismo.

Do outro lado, a Chapecoense vive um bom começo de temporada, mas carrega um tabu importante: não vence o Vasco desde 2017, demonstrando dificuldades históricas diante da equipe carioca. Além disso, dos dez confrontos entre os clubes, seis terminaram empatados, evidenciando o equilíbrio do duelo e reforçando ainda mais o palpite para igualdade no placar.

As últimas três partidas entre as equipes terminaram em empate

A Chapecoense está a seis partidas sem derrotas na temporada

No confronto entre as equipes, o Vasco não perde para a Chapecoense a sete jogos

Outros palpites para Vasco x Chapecoense

Uma boa oportunidade para o confronto entre Vasco e Chapecoense é o mercado de ambas as equipes marcam. Com a necessidade de dar uma resposta ao momento de oscilações e atuando em casa, a tendência é de uma postura mais ofensiva do Vasco. Do outro lado, a Chapecoense apresenta bom aproveitamento ofensivo neste início de temporada, tendo marcado gols em sete das oito partidas disputadas. Além disso, o histórico do confronto reforça o cenário: em sete dos últimos nove jogos entre as equipes, ambos os lados balançaram as redes.

Em sintonia com o bom momento da Chapecoense, especialmente pelos ótimos inícios de partida ao longo da temporada, o mercado para a equipe catarinense abrir o placar também ganha força. Em cinco dos últimos seis jogos, a Chape foi responsável pelo primeiro gol do confronto, demonstrando controle e intensidade desde os minutos iniciais. Diante de uma defesa vascaína que tem apresentado fragilidades neste começo de ano, esse palpite surge como mais uma ótima opção.

Por fim, o mercado de escanteios também se mostra atrativo. Nas últimas dez partidas, Vasco e Chapecoense registram médias de 4,8 e 7,2 escanteios, respectivamente. Somando esse recorte ao perfil dos jogos da Chape, que apresentam média de 12,3 escanteios totais, o cenário aponta para um confronto com alto número de tiros de canto, reforçando mais um palpite interessante para a partida.

Análise e Forma dos Times

Vasco - Momento e escalação

O Vasco vive um início de temporada marcado por muitas oscilações. Em seis partidas disputadas, a equipe soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas, cenário que mantém o trabalho de Fernando Diniz em estado de alerta. O curto período de pré-temporada, a saída de uma de suas principais promessas e a chegada de novos jogadores ajudam a explicar a irregularidade nos resultados.

No compromisso mais recente pelo Campeonato Carioca, Diniz optou por uma formação alternativa, e o Vasco acabou ficando no empate sem gols com o Madureira. Já na estreia do Campeonato Brasileiro, a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 2 a 1. Agora, o Cruz-Maltino recebe a Chapecoense em seus domínios, buscando a primeira vitória na competição nacional.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Chapecoense - Momento e escalação

Já a Chapecoense vive um ótimo início de temporada. Em oito partidas disputadas em 2026, a equipe soma cinco vitórias e encerrou a primeira fase do Campeonato Catarinense na segunda colocação de seu grupo, garantindo classificação para a próxima fase. No compromisso mais recente, venceu o Criciúma por 2 a 1, fora de casa.

Já pela estreia do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense conquistou uma vitória expressiva sobre o Santos por 4 a 2, evidenciando o bom momento e mostrando ser uma equipe motivada para o seu retorno à elite do futebol brasileiro.

Provável escalação do Chapecoense: Léo Vieira; João Paulo, Eduardo Doma e Victor Caetano; Marcos Vinicius, Walter Clar, Rafael Carvalheira, Camilo, e Giovanni Augusto; Marcinho e Italo Vargas. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Confronto direto e estatísticas de Vasco x Chapecoense

O histórico recente entre Vasco e Chapecoense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Vasco x Chapecoense

31/07/2022 - Vasco 0 x 0 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro Série B)

22/04/2022 - Chapecoense 0 x 0 Vasco - (Campeonato Brasileiro Série B)

08/12/2019 - Vasco 1 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro)

14/09/2019 - Chapecoense 1 x 2 Vasco - (Campeonato Brasileiro)

26/08/2018 - Vasco 3 x 1 Chapecoense - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Vasco x Chapecoense

Em todas as competições foram disputados 10 jogos entre as duas equipes, com duas vitórias do Vasco, seis empates e dois triunfos do Chapecoense O Vasco vem de sete partidas sem derrotas para a Chapecoense A Chapecoense está a seis partidas na temporada sem ser derrotada Tivemos ambas as equipes marcando gols em sete dos últimos nove jogos A Chapecoense marcou o primeiro gol em cinco dos últimos seis jogos que disputou

Comparação de Odds para Vasco x Chapecoense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance! para Vasco x Chapecoense

