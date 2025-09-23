menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vasco x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam em São Januário em jogo atrasadoo da 16ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/09/2025
19:30
Vasco x Bahia - Onde assistir
imagem cameraVasco e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (24), em São Januário (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
BAH
BRASILEIRÃO
16ª RODADA
Data e Hora
quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30
Local
São Januário
Árbitro
Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes
Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir
Clique para assistir na Amazon Prime

Vasco X Bahia: como chegam os times?

O Vasco chega para enfrentar o Tricolor Baiano embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. No entanto, o técnico Fernando Diniz terá de lidar com importantes desfalques. Destaque da equipe na vitória sobre o Flamengo, Rayan cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Robert Renan está no protocolo de concussão e não poderá participar da partida. Além deles GB, Lucas Piton e Tchê Tchê permanecem no departamento médico e também estão fora da partida. Já o atacante Nuno Moreira é dúvida para a partida por conta de um entorse no tornozelo.

O Bahia chega pressionado para enfrentar o Vasco após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o que custou a saída do time do G-4. A equipe de Rogério Ceni busca reação para manter vivo o objetivo de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na última rodada, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Ceará fora de casa, mostrando evolução, mas ainda deixando dúvidas pela oscilação durante a partida.

continua após a publicidade

Para o duelo, a principal incógnita do Tricolor é o atacante Ademir, que treinou parcialmente, mas segue em recuperação de lesão na coxa. Além dele, Caio Alexandre, Kanu, Ruan Pablo e Erick estão em transição física, enquanto Erick Pulga, David Duarte e João Paulo continuam no departamento médico.

Alex Teixeira durante partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Alex Teixeira durante partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA
16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário;
📺 Onde assistir: Amazon Prime;
🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Vegetti.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Sanabria (Kayky) e Willian José.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias