O Vasco enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), em São Januário. O jogo é atrasado pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime.

Ficha do jogo VAS BAH BRASILEIRÃO 16ª RODADA Data e Hora quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 Local São Januário Árbitro Joao Vitor Gobi (SP) Assistentes Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) Onde assistir

Vasco X Bahia: como chegam os times?

O Vasco chega para enfrentar o Tricolor Baiano embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade. No entanto, o técnico Fernando Diniz terá de lidar com importantes desfalques. Destaque da equipe na vitória sobre o Flamengo, Rayan cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Robert Renan está no protocolo de concussão e não poderá participar da partida. Além deles GB, Lucas Piton e Tchê Tchê permanecem no departamento médico e também estão fora da partida. Já o atacante Nuno Moreira é dúvida para a partida por conta de um entorse no tornozelo.

O Bahia chega pressionado para enfrentar o Vasco após três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o que custou a saída do time do G-4. A equipe de Rogério Ceni busca reação para manter vivo o objetivo de garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Na última rodada, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Ceará fora de casa, mostrando evolução, mas ainda deixando dúvidas pela oscilação durante a partida.

Para o duelo, a principal incógnita do Tricolor é o atacante Ademir, que treinou parcialmente, mas segue em recuperação de lesão na coxa. Além dele, Caio Alexandre, Kanu, Ruan Pablo e Erick estão em transição física, enquanto Erick Pulga, David Duarte e João Paulo continuam no departamento médico.

Alex Teixeira durante partida contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro A 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

16ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário;

📺 Onde assistir: Amazon Prime;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, David (Nuno Moreira) e Vegetti.

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo (Cauly); Sanabria (Kayky) e Willian José.