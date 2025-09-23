Vasco terá desfalques importantes para a partida contra o Bahia

O Vasco terá desafios além das quatro linhas para o importante confronto contra o Bahia, nesta quarta-feira (24), às 19h30, em São Januário, pela partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo no clássico do último domingo (21), o Cruzmaltino busca a reabilitação em casa, mas enfrentará o adversário com uma série de desfalques importantes.

continua após a publicidade

➡️ Da base ao profissional: Rayan mantém a tradição de marcar contra o Flamengo

Rayan e Robert Renan fora

Um dos principais nomes da equipe em 2025, o jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos, será ausência confirmada. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Flamengo e cumprirá suspensão automática.

Outro desfalque certo é o zagueiro Robert Renan, que sofreu uma concussão na mesma partida e foi substituído ainda no primeiro tempo. Embora esteja bem, o protocolo médico exige um afastamento mínimo de cinco dias das atividades. O defensor será reavaliado para a partida contra o Cruzeiro, no sábado (27), mas está fora do duelo contra o Bahia. Seu substituto deve ser Lucas Freitas, que retorna de suspensão.

continua após a publicidade

Robert Renan, do Vasco, entrou em protocolo de concussão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Nuno é dúvida

Na defesa, o técnico Fernando Diniz ainda aguarda uma definição sobre o zagueiro Nuno, que sofreu um entorse no tornozelo durante o clássico. O jogador foi substituído no intervalo, e sua presença ainda é incerta.

— Ele teve um entorse no tornozelo que inchou e a gente achou melhor tirar. Talvez ele possa jogar na quarta-feira, não é uma coisa que preocupa tanto - disse Diniz após a partida contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Nuno Moreira em campo na partida contra o Flamengo (Foto: Thiago Rodrigues)

➡️ Além de Leandrinho, outro jogador do Vasco se apresenta para treinos da Seleção Sub-20

Tchê Tchê em fase de transição

O volante Tchê Tchê, por sua vez, segue em fase de transição física após uma lesão reincidente. O jogador se machucou no final de agosto, contra o Corinthians, e teve uma tentativa frustrada de retorno nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Botafogo. Desde então, está fora dos jogos. Nesta segunda-feira (22), ele foi visto em campo com o grupo de jogadores que não atuaram os 90 minutos no fim de semana, mas ainda é dúvida para enfrentar o Bahia. Com o bom desempenho de Hugo Moura e Barros, Diniz pode optar por manter a dupla no meio-campo, poupando Tchê Tchê de um retorno precipitado.

Tchê Tchê e GB realizam transição e se aproximam de retorno ao gramado (Foto: Reprodução/VascoTV)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Piton deve seguir de fora

Na lateral esquerda, o Vasco deve continuar sem Lucas Piton, que sofreu um trauma na panturrilha esquerda com hematoma interno na partida contra o Botafogo. O lateral segue em tratamento intensivo com o departamento de saúde e performance (DESP) do clube e não deve estar disponível para o confronto desta quarta-feira.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real