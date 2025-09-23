Vasco x Bahia: Diniz leva vantagem em duelos contra Rogério Ceni

A partida entre Vasco e Bahia, marcada para as 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), em São Januário, coloca frente a frente dois do principais técnicos do futebol brasileiro: Fernando Diniz e Rogério Ceni. Cada um vive momentos distintos no comando dos seus respectivos clubes, mas quando eles se encontram, é o treinador do Cruzmaltino que costuma se dar melhor.

Os dois já se enfrentaram à beira do campo 12 vezes, com seis vitórias para Fernando Diniz, quatro empates e apenas dois triunfos a favor de Rogério Ceni.

Eles já protagonizaram seis confrontos diferentes por sete clubes do futebol brasileiro. Essa será a primeira vez que eles se enfrentam em um Vasco x Bahia.

Jogos entre Diniz e Ceni:

Audax 4 x 2 São Paulo - Paulistão 2017 (vitória de Diniz); São Paulo 2 x 1 Fortaleza - 23ª rodada do Brasileirão 2019 (vitória de Diniz); São Paulo 1 x 0 Fortaleza - 2ª rodada do Brasileirão 2020 (vitória de Diniz); Fortaleza 3 x 3 São Paulo - ida das oitavas da Copa do Brasil 2020; São Paulo 2 (10) x (9) 2 Fortaleza - volta das oitavas da Copa do Brasil 2020; Flamengo 1 x 2 São Paulo - ida das quartas da Copa do Brasil 2020 (vitória de Diniz); São Paulo 3 x 0 Flamengo - volta das quartas da Copa do Brasil 2020 (vitória de Diniz); São Paulo 2 x 2 Fluminense - 17ª rodada do Brasileirão 2022; Fluminense 3 x 1 São Paulo - 36ª rodada do Brasileirão 2022 (vitória de Diniz); Bahia 1 x 0 Fluminense - 31ª rodada do Brasileirão 2023 (vitória de Ceni); Bahia 2 x 1 Fluminense - 2ª rodada do Brasileirão 2024 (vitória de Ceni); Cruzeiro 1 x 1 Bahia - 30ª rodada do Brasileirão 2024.

Fernando Diniz e Rogério Ceni em São Paulo x Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Diniz busca sequência para manter vantagem sobre Ceni

Invicto há cinco jogos com o Vasco, Fernando Diniz quer manter a boa sequência contra Rogério Ceni, técnico que ele conhece muito bem. O primeiro encontro entre os dois foi pela primeira rodada do Paulistão 2017, uma temporada depois de Diniz fazer história ao levar o Audax para a final do estadual mais disputado do Brasil.

Naquele primeiro encontro com o ex-ídolo do São Paulo, Diniz confirmou o bom momento ao comandar a equipe de Osasco em uma vitória maiúscula por 4 a 2, na Arena Barueri.

Oito anos depois, agora no comando do Vasco Diniz quer repetir o feito em um confronto inédito, já que ele nunca enfrentou Rogério Ceni à frente do Cruzmaltino.

Mas vale lembrar que o trabalho de Fernando Diniz no Vasco é visto com certa ambiguidade pela torcida. Apesar dos resultados inconsistentes desde quando assumiu — com oito vitórias, oito empates e nove derrotas em 25 jogos — há reconhecimento pelo desempenho competitivo da equipe em campo.

O time demonstra evolução tática e entrega nas partidas, o que tem gerado apoio interno por parte dos jogadores e, mais recentemente, uma melhora na percepção da torcida, especialmente após a sequência de cinco jogos de invencibilidade (três empates e duas vitórias) na luta para se afastar da zona de rebaixamento.

Fernando Diniz comanda o Vasco em partida contra o Melgar (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Rogério se apega em histórico pelo Tricolor

Enquanto Diniz assumiu o Vasco nesta temporada e busca consolidar o trabalho, Ceni já completou dois anos de uma trajetória sólida no Bahia e briga para levar o time a mais uma edição da Libertadores.

As duas únicas vitórias de Ceni sobre Diniz, inclusive, foram no comando do Bahia, ambas contra o Fluminense, pelo Brasileirão 2023 e 2024.

O treinador tricolor, então, que manter a invencibilidade recente contra o colega de profissão para reconquistar a confiança da torcida em meio a uma sequência de três jogos sem vencer e recolocar o time no G-4 do Brasileirão.

Rogério Ceni no Castelão para Ceará x Bahia (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Vale lembrar que Vasco e Bahia se enfrentam em uma partida atrasada válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.