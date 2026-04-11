Gol perdido em Remo x Vasco viraliza: 'Tem que cobrar'

O Vasco sentiu o gosto amargo de tomar o empate no fim do jogo contra o Remo, neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Andrés Gómez abriu o marcador, e Marllon empatou.

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Mas o que chamou atenção na partida foi o lance antes do empate da equipe paraense, o Thiago Mendes deixou Rojas na cara do gol, que perde boa chance para o Vasco. Na sequência, o capitão isolou a bola no gandula.

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Nas redes sociais, torcedores culparam o camisa 10, Rojas, por perder o gol que teria ampliado o placar para o Cruzmaltino.

Veja a repercussão:

Como foi Remo x Vasco?

Texto de: Marcio Dolzan.

Marcado para às 16h30, Remo x Vasco iniciou com 30 minutos de atraso por causa de uma forte chuva em Belém. Quando a bola efetivamente rolou, o que se viu foram dois times bastante dispostos, mas pouco efetivos.

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Tanto a equipe paraense quanto os cariocas buscaram o gol no primeiro tempo explorando os flancos, principalmente o esquerdo. Foi por aquele lado que, logo aos 5 minutos, Rojas chutou de fora da área e carimbou o travessão. Cuiabano e Andrés Gómez também tiveram boas investidas pelo setor, mas pararam ou nas defesas de Marcelo Rangel, ou na falta de direção dos chutes. Do lado do Remo, Alef Manga foi quem mais apareceu ofensivamente.

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O Vasco voltou mais incisivo no segundo tempo, e aos 9 minutos chegou ao gol. Thiago Mendes tabelou com Rojas e cruzou no lado direito para Andrés Gómez, que chutou firme para fazer 1 a 0.

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A partir daí, porém, o time da casa avançou suas linhas e começou pressionar. Não que tivesse controle de jogo, mas tinha mais iniciativa. Acabou premiado aos 38, quando Diego Hernández cobrou falta da meia-esquerda e cruzou para Marllon, de cabeça empatar

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