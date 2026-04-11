Renato, após empate do Vasco com o Remo: 'Nossas falhas têm que acabar'

O técnico Renato Gaúcho ficou insatisfeito com o empate do Vasco por 1 a 1 com o Remo neste sábado (11), no Mangueirão. Na avaliação do treinador, o time carioca deixou de matar o jogo e falhou ao sofrer o gol de empate. Para Renato, o Vasco "deixou de somar no mínimos seis pontos" nas três últimas partidas.

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— Dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário, são falhas nossas. Essas falhas têm que acabar, tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles (jogadores), trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. Com pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário, nos últimos três jogos, com Coritiba, Botafogo e, hoje, Remo, a gente deixou no mínimo, seis pontos — lamento Renato.

O técnico do Vasco ressaltou que é difícil jogar no Mangueirão e falou sobre as dificuldades impostas pelo Remo, mas insistiu que o empate passou pelos erros do próprio time.

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— Eu sei que não é fácil jogar aqui. A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Nós criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo, mas infelizmente não matamos e mais uma vez tomamos um gol por falhas nossas. E que nos custaram mais dois pontos.

Na avaliação do Renato, a pressão exercida pelo Remo na reta final de jogo não foi culpa do Vasco.

— No segundo tempo, a gente fez um gol em uma jogada trabalhada. Tivemos uma ou duas oportunidades claríssimas de gol, e ali que nós pecamos. Infelizmente, a gente não fez. O adversário cresceu e, numa bola parada, eles empataram o jogo. Não é que a gente tenha cedido espaços ao Remo; o Remo foi por tudo ou nada. A gente estava bem no jogo, tanto que, em hipótese alguma, eu coloquei o time para trás. Nós terminamos o jogo com quatro atacantes.

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Outros pontos da entrevista de Renato Gaúcho após Remo x Vasco

Parte física após poupar elenco na Sul-Americana

— No momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em três, quatro dias, vai resolver todos os problemas do time? Nem um mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina eu jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui (em Belém) jogar, e o Remo só esperando a gente na semana atual. Se fosse assim, todo treinador pouparia o time. No jogo, estaria 100% neutro. Nós não perdemos (o jogo foi 1 a 1) o jogo na parte física.

Chuva em Belém

— Pelo que eu soube, nesse horário chove bastante, e aí o campo fica bastante pesado. O campo pesado prejudica todo mundo, prejudica o clube daqui, prejudica o clube que vem jogar aqui. O campo pesado, encharcado, desgasta muito os jogadores. Então a gente não pode falar que A, B ou C foi beneficiado pela chuva. Se fosse assim, o Remo seria beneficiado, porque está acostumado ao clima, acostumado à chuva. Mas não é assim, não. Ele prejudica o Remo também. O campo pesado prejudica o bom futebol.

Renato lamentou chances perdidas pelo Vasco (Foto: Fernando Torres/Folhapress)

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