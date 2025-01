Valencia e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Mestalla, em Valência (ESP), em jogo atrasado da 12ª rodada de La Liga. Na ocasião, o confronto precisou ser adiado devido à tragédia ocorrida na região, após as inundações e enchentes graves que fizeram cerca de 70 mortos. Em extremos distintos na tabela, os Merengues podem assumir a liderança caso vençam, ultrapassando o Atlético de Madrid (que ficará com um jogo a menos), enquanto os Morcegos estão na vice-lanterna e necessitam do triunfo para se aproximar da zona de sobrevivência. O duelo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Valencia x Real Madrid

12ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mestalla, em Valência (ESP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Soto Grado (árbitro); Álvarez Fernández e Becerril Gómez (auxiliares); Ruipérez Marín (quarto árbitro); Muñiz Ruiz e Prieto López de Ceraín (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VALENCIA (Técnico: Rúben Baraja)

Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Cristhian Mosquera, Yarek Gasiorowski e Luís Rioja; Enzo Barrenechea e Javi Guerra; Dani Gómez, André Almeida e Diego López; Hugo Duro



❌ Desfalques: Pepelu (suspenso); José Gayà, Mouctar Diakhaby, Thierry Correia e Giorgi Mamardashvili (lesionados)

❓ Dúvida: Fran Pérez (lesionado)



REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Aurélien Tchouameni, Antonio Rudiger e Fran Garcia; Eduardo Camavinga e Federico Valverde; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Jr; Kylian Mbappé



❌ Desfalques: David Alaba, Éder Militão e Dani Carvajal (lesionados)

