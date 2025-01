Jesus e Martinelli marcam, Arsenal vence Brentford e assume vice-liderança da Premier League

De virada, o Arsenal venceu o Brentford por 3 a 1, pela 19ª rodada da Premier League, nesta quarta-feira (1). Mbeumo abriu o placar para os mandantes, mas Gabriel Jesus, Mikel Merino e Martinelli foram os autores dos gols do triunfo da equipe de Arteta.

Com o resultado, os Gunners reassumiram a vice-liderança do Campeonato Inglês chegando aos 39 pontos. Os londrinos possuem seis pontos a menos em relação ao Liverpool, que segue na ponta da tabela.

Como foi o jogo entre Brentford e Arsenal?

Na etapa inicial, o Brentford abriu o placar em um contra-ataque com Mbeumo sendo acionado pelo lado direito, cortando o defensor e finalizando no cantinho. Na sequência, os mandantes tiveram outra boa chance com Yarmolyuk sendo acionado pela esquerda e batendo na direção de Raya, que quase levou um frango, mas salvou em cima da linha. Após o susto, o Arsenal começou a ter mais volume e chegou ao empate com Gabriel Jesus aproveitando um rebote de Flekken depois de um chute de Partey, e o brasileiro escorou de cabeça para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Arsenal não demorou a virar o jogo, e Mikel Merino aproveitou um bate rebate na área após cobrança de escanteio e estufou as redes com um chute de canhota. No ataque seguinte, Nwaneri levantou uma bola na área, a zaga do Brentford cortou errado e Martinelli pegou a sobre e finalizou para ampliar o marcador. Os Gunners conseguiram controlar o confronto até o fim sem sustos para conquistar os três pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

BRENTFORD 1 X 3 ARSENAL

19ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de janeiro de 2025, às 14h30 (de Brasília);

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING);

🥅 Gols: Mbeumo, 13'/1ºT (1-0); Gabriel Jesus, 29'/1ºT (1-1); Mikel Merino, 4'/2ºT (1-2); Martinelli, 7'/2ºT (1-3)

⚽ ESCALAÇÕES

BRENTFORD (Técnico: Thomas Frank)

Flekken; Rasmussen, Collins, Van den Berg (Kim Ji-soo) e Lewis-Potter; Norgaard (Jensen), Janelt, Yarmolyuk e Damsgaard (Maghoma); Mbeumo e Wissa (Schade).

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori (Lewis-Skelly); Partey, Mikel Merino (Declan Rice) e Odegaard (Jorginho); Nwaneri (Trossard), Gabriel Jesus (Zinchenko) e Martinelli.