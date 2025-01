A aquisição do Abu Dhabi United Group, no fim da década de 2000, fez o Manchester City crescer no futebol mundial e se tornar uma potência no futebol inglês. E o primeiro ano brilhante da nova era do clube aconteceu em 2012, com histórias que até hoje são contadas pelos torcedores mais fanáticos.

O gol de Sergio Agüero nos acréscimos do duelo com o Queens Park Rangers, roubando o título da Premier League do maior rival Manchester United, e o título da Supercopa da Inglaterra sobre o campeão europeu Chelsea foram alguns dos pontos altos do ano que transformaria a camisa dos Cityzens em pesada. Por isso, contaremos a história da camisa que se tornou pesada naquele ano e que você pode adquirir com o Seu Lance!, esbanjando nas costas o nome e o número do lendário lateral Gaël Clichy.

👔 Seu Lance!: a ficha do manto dos Cityzens

🌍 TIME: Manchester City

📆 ANO: 2012

⚽ NOME: Clichy

🔢 NÚMERO: 22

💪 TAMANHO: G

(Foto: Seu Lance)

👔 Seu Lance!: a história da camisa do Manchester City de 2012

A temporada 2011-12 rendeu algumas decepções nas copas para o Manchester City. Na Champions League, o time caiu ainda na fase de grupos, ficando atrás de Bayern e Napoli, e garantiu vaga na Europa League, onde foi eliminado pelo Sporting nas oitavas através do critério de gol fora. Nas disputas domésticas, o Liverpool foi o vilão na Copa da Liga Inglesa, enquanto o rival local United - guarde esta informação - findou o sonho do bicampeonato na FA Cup.

Restaria unicamente, portanto, a Premier League. O sonho foi ganhando forma, já que a equipe, sob a batuta de nomes como Agüero, Dzeko e David Silva, fez uma campanha positiva e cresceu em momentos de disputas diretas com equipes do Big Six. Os comandados de Roberto Mancini chegaram à última rodada com a liderança, e só dependiam de si para o primeiro título da liga na nova era.

Os Cityzens recebiam o Queens Park Rangers no Etihad Stadium, enquanto o Manchester United visitava o Sunderland no Stadium of Light. Ambos estavam empatados com 86 pontos, mas o saldo do lado azul da cidade era oito gols superior. Os dois confrontos iniciaram simultaneamente, e aos 19 minutos, Rooney inaugurou o marcador e levou os Red Devils à liderança.

Zabaleta, aos 39', abriu o placar para o City, que recuperou a ponta. Entretanto, dentro dos 20 minutos iniciais da segunda etapa, Cissé e Mackie viraram para o QPR. O placar em Sunderland permaneceu inalterado, e era necessário um milagre para a conquista. Dzeko, em escanteio, subiu na confusão e deixou tudo igual aos 47'. Era o sopro de esperança.

E se o bósnio devolveu a crença, Agüero fez a Inglaterra explodir. Em jogada individual dentro das ações finais, o argentino buscou a bola, tabelou com um Balotelli que já estava quase no chão, saiu da marcação e fuzilou as redes, para levar o Etihad a loucura, vingar a queda na Copa da Inglaterra e dar ao City o primeiro Campeonato Inglês em mais de 40 anos.

Para completar o ano vencedor, veio mais um troféu. Já entrando em 2012-13, o Manchester encarou o Chelsea valendo a taça da Supercopa da Inglaterra com a camisa grená que você pode adquirir com o Seu Lance!. Os Blues vinham de uma dobradinha, já que ergueram os troféus da FA Cup e da Champions League - o primeiro de sua história - em 2011-12.

A primeira etapa ficou marcada por um bom desempenho do Chelsea, que abriu o placar aos 40' com gol do sempre oportunista Fernando Torres. Dois minutos depois, Ivanovic acabou sendo expulso, e mudou o jogo para o City. Mancini mexeu, colocando a fera registrada na camisa, Clichy, no lugar do zagueiro Savic e deixou o time mais ofensivo.

Em 20 minutos, a alteração surtiu efeito. Se beneficiando da superioridade numérica, os Cityzens foram às redes com Yaya Touré, com uma pintura de Tévez e com Nasri, e tomaram conta do embate. Bertrand ainda diminuiu a conta, mas não foi suficiente para diminuir o ano que consagrou a equipe como potência da Inglaterra e, posteriormente, da Europa.

