Martinelli elogia postura do Arsenal e se aproxima de marca especial

Autor de um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Brentford, Gabriel Martinelli elogiou a postura de sua equipe na partida. Com um triunfo de virada, os Gunners retornaram a vice-liderança da Premier League e seguem perseguindo o Liverpool na classificação.

- Essa vitória foi fundamental para a gente, para voltarmos a vice-liderança, pelo simbolismo de começar um novo ano vencendo, e por bater um adversário que é muito duro jogando em casa. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas soubemos manter a tranquilidade mesmo saindo atrás do placar para construir o resultado. Nossa equipe tem uma identidade, um estilo de jogar, e procuramos aplicar isso em todas as partidas.

Com 198 partidas disputadas desde que chegou ao Arsenal, Martinelli comentou sobre a proximidade de alcançar uma marca especial com o clube. Além disso, o atleta celebrou um dos gols marcados nesta quarta-feira (1) pelos Gunners.

- Estou muito feliz por ter ajudado com mais um gol. Estou perto de alcançar uma marca importante com essa camisa e poder seguir evoluindo, contribuindo, é muito bom. Agora é pensar pra frente, pois teremos uma sequência de confrontos pesados pela frente. Vamos jogo a jogo pra seguir buscando nossos objetivos.

De olho no Liverpool, o Arsenal retorna aos gramados no sábado (4), onde visita o Brighton, pela 20ª rodada da Premier League. Os Gunners possuem seis pontos de desvantagem para os Reds, mas sonham com o título que não conquista desde 2004.

